تجمع المهنيين السودانيين يرفض دعوة الأمم المتحدة للحوار بين القوى السياسية

الخرطوم: السوداني

أكد تجمع المهنيين السودانيين، رفضه التام لدعوة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة “يونيتامس” فولكر بيرتس، لمشاورات الحوار وعملية سياسية بين أصحاب المصلحة السودانيين.

وقال في بيان له اليوم، إن الدعوة تسعى للدفع تجاه التطبيع مع مجرمي المجلس العسكري الانقلابي وسلطتهم الفاشية على حد تعبيره.

وأشار إلى أن تحركات فولكر منذ فترة مثيرة للجدل ومفارقته للمهام الموكلة للبعثة التي يقودها، وتابع: ممارساته تخالف أسس ورسالة المنظمة الدولية في دعم تطلعات الشعوب في الحرية والسلم والعيش الكريم، وحريٌ به الآن الإصغاء جيداً لأهداف شعبنا الأبي وقواه الثورية في الحكم الوطني المدني الكامل وهزيمة آخر معاقل الشمولية.

وأكد التجمع في بيانه، تمسكه باللاءات المعلنة من قبل القوى الثورية الحية، (لا تفاوض، لا شراكة، لا شرعية)، وتبنيه القاطع للأدوات المتنوعة التي أشهرها شعبنا في المقاومة السلمية حتى انتزاع سلطة الشعب المدنية الخالصة وتأسيسها على الشرعية الثورية.