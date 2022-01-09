صديق يوسف : لم نتلقَ دعوة للحوار من الأمم المتحدة

الخرطوم : وجدان طلحة

قال القيادي بالحزب الشيوعي صديق يوسف، إنهم لم يتلقوا دعوة من ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بالسودان فولكر بيتريس حول المبادرة التي طرحها أمس ، وقال إذا تمت دعوتنا لحوار سنؤكد أن ما حدث في 25 أكتوبر هو انقلاب عسكري.

وأعرب يوسف في تصريح لـ(السوداني) أمس ، عن دهشته من موقف الأمم المتحدة ودول الترويكا وغيرها من الدول، برجوعها عن إدانة الانقلاب ومباركة اتفاق 21 نوفمبر واعتبرته مخرجًا للأزمة ، وأضاف “يجب أن ترجع الأمم المتحدة لموقفها الأول وتدين الانقلاب”.

وأكد أنه إذا تمت دعوة الحزب للجلوس في حوار سيقول لفولكر هذا الكلام ، ثم بعد ذلك الحديث عن قبول الحوار من عدمه هذا شيء آخر.