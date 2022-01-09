الدعم السريع تحبط محاولة تهريب شحنة ذخائر في الحدود مع دولة ليبيا

الخرطوم: السوداني

أحبطت قوات الدعم السريع “متحرك درع الصحراء” المنتشر على طول الصحراء الكبرى بين السودان ومصر وليبيا، مُحاولة تهريب كمية من الذخائر في الحدود مع دولة ليبيا كانت في طريقها إلى داخل السودان، بجانب القبض على اثنين من عصابة تجارة الأسلحة والذخائر التي تنشط في الحدود بين البلدين.

وقال قائد ثاني قاعدة الشفر ليت العسكرية، المقدم عثمان أبكر، إنّ العصابات المهربة تنشط في منطقة سيف البارلي على المثلث الحدودي، كاشفًا عن ضبط (3638) طلقة مدفع رشاش (قرنوف) و(357) طلقة دوشكا معبأة في جوالات على متن عربة ماركة (Sequoia) يستقلها المهربون لتنفيذ نشاطهم الإجرامي.