إحباط تهريب 21 إثيوبياً إلى الخرطوم

القضارف: السوداني

أحبط جهاز المخابرات العامة بمحلية القريشة، تهريب 21 شخصاً من الجنسية الإثيوبية، 20 منهم من الفتيات أقل من عمر 20 عاماً كانوا في طريقهم إلى الخرطوم عبر سهل البطانة، ومنها إلى دبي وليبيا.

وقال مدير جهاز المخابرات العامة بولاية القضارف، العميد أمن آدم عثمان محمد، إنّ هذه العملية تأتي في أعقاب إعادة صلاحيات جهاز المخابرات العامة لمقابلة مقتضيات المرحلة، وحفاظاً على أمن البلاد من المهددات الأمنية الماثلة، على رأسها انتشار الوجود الأجنبي غير المقنن.

وأشار إلى أنّه من خلال إحباط عملية التهريب، تم القبض على شبكة للإتجار وتهريب البشر، كما تم التحفظ على وسائل الحركة المستخدمة من قبلهم، بالإضافة إلى قطعة سلاح كلاشنكوف.