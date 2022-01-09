وفاة الإعلامي المصري وائل الإبراشي متأثراً بإصابته بفيروس كورونا

القاهرة: وكالات

توفي الإعلامي وائل الإبراشي، مساء اليوم الأحد، بعد صراع طويل مع المرض، وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا.

وقالت وسائل إعلام مصرية، إنّ “الإعلامي وائل الإبراشي، توفي منذ قليل بعد صراع طويل مع المرض، وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا”.

وغاب الإعلامي وائل الإبراشي، عن الساحة الإعلامية، منذ ما يقرب من عام، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وظل تحت ملاحظة الأطباء.

وعانى الإبراشي من تليُّف في الرئة إثر إصابته بالوباء القاتل، أواخر شهر ديسمبر 2020، ما أدى لدخوله المستشفى أكثر من مرة في صراع مع المرض، حتى توفي اليوم.