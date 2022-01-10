الداخلية السودانية: مقتل وإصابة (9) مواطنين و(22) مصاباً من الشرطة في مواكب 9 يناير

الخرطوم: السوداني

قالت وزارة الداخلية السودانية، إنّ قوات الشرطة تعاملت مع الحالات المتفلتة بالقدر المعقول من القوة القانونية في مواكب 9 يناير.

وأشارت في تعميم صحفي اليوم إلى وفاة مواطن بمحلية بحري، وإصابة (8) مواطنين إصابات طفيفة بجانب إصابة (22) من أفراد قوات الشرطة.

وأضافت: تم القبض على (86) من المتهمين، واتخذت في مواجهتهم الإجراءات القانونية، كما تعرضت (4) مركبات تابعة للشرطة لتهشيم الزجاج.

ونوهت إلى أنّ عدة ولايات شهدت مسيرات وحراكاً جماهيرياً وانتهت بهدوء.

وأكدت جاهزيتها للاضطلاع بواجباتها القانونية وتقديم الخدمات للمواطنين، وفي مقدمتها توفير الأمن والسلامة العامة.