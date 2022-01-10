تفاصيل براءة عثمان يوسف كِبر ومدير مكتبه من قِبل محكمة الفساد ومُخالفات المال العام

الخرطوم: آيات فضل

أصدرت محكمة الفساد ومخالفات المال العام، برئاسة القاضي عمر أبو بكر، اليوم، حكماً ببراءة نائب الرئيس المعزول، عثمان محمد يوسف كِبر، ومدير مكتبه التجاني حسن، من كل التُّهم المنسوبة إليهما وأمرت بإطلاق سراحهما فوراً.

يُذكر أن المحكمة برأتهما من تهمة خيانة الأمانة والمادة 29 من لائحة الإجراءات المالية والمُحاسبية، والمادة 6/ا/ب من قانون الثراء الحرام والمشبوه.

وبحسب تفاصيل القضية، تمّ اتّهام نائب الرئيس المعزول، يوسف كِبر ومدير مكتبه بالتصرف فيما يفوق الـ41 مليون جنيه من أموال الحساب الخاص برئاسة الجمهورية دون أوجه صرفها المحدود.

وكانت المحكمة، قد اتّهمت في السابق، عثمان محمد يوسف كِبر، بخيانة الأمانة ومُخالفة قانون الثراء الحرام والمشبوه، وذلك حسب مُوجِّهات المحكمة العليا الخرطوم وإعادة ملف القضية لمحكمة الموضوع مرةً أخرى.