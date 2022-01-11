الجيش يعلن البدء في تنفيذ الترتيبات الأمنية

الخرطوم: السوداني

أعلن نائب رئيس هيئة أركان الجيش للعمليات، الفريق ركن خالد عابدين الشامي، عن بدء تنفيذ الترتيبات الأمنية بالإجراءات الخاصة باستيعاب قوات حركات الكفاح المسلح بدارفور في القوة الأمنية المشتركة ذات المهام الخاصة بدارفور، وذلك تنفيذاً لقرار القائد العام للقوات المسلحة الذي قضى بإنشاء تلك القوة لإعادة الأمن والاستقرار بدارفور وبسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون.

وشهدت مدينة الفاشر، أمس إجراءات تنفيذ بند الترتيبات الأمنية التي نصت عليها اتفاقية جوبا للسلام بين الحكومة الانتقالية وفصائل الجبهة الثورية .

وقال الفريق الشامي، في تصريحات صحفية، إن تنفيذ إجراءات الدمج تقوم بها فرق متخصصة من قيادة القوات المسلحة، واعداً مواطني إقليم دارفور وأهل السودان عامة بأن الخطوة سيكون لها ما بعدها في مسألة الاستقرار الأمني بالبلاد.