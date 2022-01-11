مزارعو الشمالية يمهلون الحكومة 72 ساعة لإلغاء زيادة الكهرباء

الخرطوم : السوداني

دفع تجمع مزارعي الإقليم الشمالي بمذكرة لحكومة الولاية الشمالية؛ احتجاجاً على زيادة تعرفة كهرباء المشاريع الزراعية بالولاية .

جاء ذلك خلال اجتماع، الاثنين، بين ممثلي المزارعين المحتجين على زيادة أسعار الكهرباء وحكومة الولاية برئاسة الوالي المكلف.

وطالب المزارعون في المذكرة بإلغاء زيادة أسعار الكهرباء بشكل فوري، ممهلين الحكومة (72) ساعة لتنفيذ ذلك. ولوحوا بمواقف تصعيدية حتى تتحقق مطالبهم .

وكان عدد من المزارعين قد أغلقوا، الأحد الماضي، طريق شريان الشمال القومي عند منطقة الملتقى .