التربية الخرطوم: لا اتجاه لتأجيل العام الدراسي

الخرطوم: السوداني

قالت وزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم إنه لا يوجد أي اتجاه لتأجيل العام الدراسي.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، إبراهيم عمر، في تصريح لـ(باج نيوز)، إن امتحانات الفترة الأولى المحدد لها الأسبوع القادم لمرحلتي الأساس والثانوي ستقام في موعدها، ونوه إلى أن وزارته تركت أمر الحالات الفردية بالنسبة للطلاب غير الموزعين جغرافياً لتقديرات مديري المدارس.

وأكد عمر أن الوزارة التزمت بالتوزيع الجغرافي في السنوات الماضية؛ حتى لا يحدث تأثير على الطلاب في مثل هذه الظروف، وقال إن الوضع الدراسي مطمئن حالياً، إلا في حال طرأ ظرف عام فوق حدود اختصاصات الوزارة.

وأكد إبراهيم أن الامتحانات ستقام في الزمن المُحدد حسب التقويم الدراسي.