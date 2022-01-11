حكومة الخرطوم تحذر من تصاعد الموجة الرابعة للكورونا

الخرطوم : السوداني

تصاعدت حالات الإصابة بكورونا بولاية الخرطوم مع بداية العام ٢٠٢٢م، بعد أن انخفضت في نهاية العام المنصرم، حيث بلغ عدد الحالات المؤكدة للأسبوع الأول من شهر يناير ٢٠٢٢م (792) حالة، مقارنة بعدد (336) حالة في الأسبوع الأخير من ديسمبر ٢٠٢١م. كما بلغ عدد الوفيات خلال أسبوع (42) حالة.

ودعت اللجنة العليا المشتركة لمجابهة كورونا بولاية الخرطوم، في اجتماعها برئاسة والي الخرطوم المكلف، الطيب الشيخ، إلى التخلي عن حالة التراخي في التعامل مع كورونا التي تضرب العالم خلال هذه الأيام

وحذر مدير إدارة الوبائيات، د. محمد التجاني، من خطورة الموجة الرابعة في ظل محدودية إمكانيات مراكز العزل بالولاية، مطالباً بالتقيد الكامل بالاحترازات الصحية.