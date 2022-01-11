شاهد بالفيديو… مصر تخسر أمام نيجيريا في بداية مشوارها بأمم أفريقيا

الكاميرون: السوداني

افتتح منتخب مصر مشواره ببطولة كأس الأمم الأفريقية بالخسارة أمام نيجيريا بنتيجة (1-0) مساء اليوم الثلاثاء على ملعب (رومدي أدجيا) بمدينة قاروا الكاميرونية في الجولة الأولى للمجموعة الرابعة ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

سجّل هدف اللقاء كيليتشي إيهيانتشو في الدقيقة 12 من عُمر المباراة التي سيطر عليها النسور النيجيرية، واستغلوا حالة العشوائية الفنية التي أظهرها الفراعنة بقيادة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش.

ورفع منتخب نيجيريا رصيده إلى 3 نقاط، متصدراً ترتيب المجموعة قبل لقاء غينيا بيساو والسودان، واحتل منتخب مصر المركز الأخير بلا نقاط.