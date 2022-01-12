شاهد بالفيديو.. السودان يفرض التعادل على غينيا بيساو في بداية مشواره بالكان

الكاميرون: السوداني

لعب حارس مرمى منتخب السودان علي عبد الله أبو عشرين دور البطل وهو ينقذ السودان من الخسارة بصده ركلة جزاء قبل 19 دقيقة من نهاية مباراة منتخب السودان أمام غينيا بيساو، والتي جرت مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب رومدي أدجيا، في الجولة الأولى للمجموعة الرابعة.

وتحصل كل منتخب على نقطة، ليتصدر المنتخب النيجيري المجموعة بثلاث نقاط بعد فوزه على مصر في افتتاح المجموعة، ويليه المنتخب السوداني.

وشهدت الدقيقة الأولى من المبارة، أول ركلة زاوية تسبب فيها مهاجم المنتخب الوطني يسن حامد.

وفي الدقيقة 79، تسبب أبو عشرين بركلة جزاء وعرقل البديل ستيف أمبري حين انزلق عليه، ولكن أبو عشرين تعملق وصد الكرة، منقذاً السودان من هدف محقق.

وكان منتخبنا الوطني قد قدم أفضل مباراة له في الآونة الأخيرة، وكان قريباً من حصد نقاط المباراة الثلاث.