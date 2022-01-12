(248) إصابة مؤكدة بكورونا في البلاد أمس و(18) حالة تعافٍ

الخرطوم: السوداني

كشفت وزاة الصحة، عن تسجيل (248) إصابة بفيروس كورونا، ضمنها (31) مسافراً.

وقالت في تعميم لها، إنه وفقًا للتقرير، من بين الإصابات (235) بولاية الخرطوم و(5) بولاية بنهر النيل و(3) بالشمالية و(2) بولاية القضارف ومثلهما بالبحر الأحمر، بجانب حالة إصابة واحدة بولاية النيل الأزرق ليوم أمس الثلاثاء.

وأشار التقرير إلى وجود (18) حالة تعافٍ جديدة، فضلاً عن عدم تسجيل وفيات ليوم الأمس.

يذكر أن العدد الكلي لحالات اللشتباه منذ بداية الجائحة بلغ 91,529 منها 49,094 حالة موجبة، كما بلغ عدد المتعافين منذ بداية الجائحة 39,681.