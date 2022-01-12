اتجاه للري بطائرات الدرون

الخرطوم : رحاب فريني

تعتزم وزارة الزراعة لاستحداث وسائل جديدة لري المشروعات عن طريق طائرات الدرون.

وأعلن الوكيل د. أبوبكر عمر خلال تنوير إعلامي بالوزارة أمس، عن انطلاق ملتقى السودان الزراعي العالمي في نسخته الثانية، ويحتوي على معرضين، ويناقش عدداً من الأوراق من بينها ورقة خاصة بالتمويل .

وأشار المدير العام لشركة (منص سوفت)، منصور بابكر حامد، إلى أن الملتقى يهدف لتبادل الخبرات والمعلومات بين الخبراء والمختصين لمتابعة المستجدات العلمية، إضافة لمناقشة تجربة الاستثمار والتمويل الزراعي في السودان، وإنشاء نافذة معرفية من الخبراء والمختصين بالقطاع الزراعي وتقديم آخر التقنيات المتقدمة والاستكشافات العلمية الحديثة، مشيراً إلى ضروة أستحداث آليات زراعية لتواكب العالمية في إدخال الدورة الرباعية للقطاع الحيواني (المزرعة المختلطة) من دواجن واستزراع سمكي، منوهاً إلى عقد شركات ذكية مع البنوك لضمان تمويل المشاريع الزراعية .