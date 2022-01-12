مصدر: سياسات الذهب الحر تعيق الإنتاج

الخرطوم : الطيب علي

قال الأمين العام السابق لشعبة مصدري الذهب، معتصم محمد صالح، إن هناك عقبات ومتاريس حملها منشور بنك السودان الخاص بصادر الذهب الحر تمنع التجار من العمل ومنها على سبيل المثال تصفية الذهب، وقد تمت تجربة المصفى من قبل وفشل في تسليم الذهب في المواعيد المناسبة خاصة ان بورصة الذهب لا تنتظر أحدا.

وأضاف، في تصريح لـ (السوداني) إن تحديد خمسة ايام فقط للتصرف في الحصيلة فترة قصيرة جداً، في ظل الإجراءات البنكية التي نعلمها وظروف البلاد الحالية.

وتابع: “فيما يتعلق بصادر الذهب بغرض التصنيع والإعادة أيضاً تم الغاء المنشور المتعلق به من قبل؛ لجهة أن التجار لم تسجل عليهم مخالفة واحدة في إعادة الذهب المشغول بشهادة المواصفات والجمارك، مؤكداً أن وضع ضمان ذهب يضر التجار والدولة في تجميد رؤوس أموال ضخمة، ويخرج أعداداً كييرة من التجار الذين لا يستطيعون تقسيم رأس مالهم الى نصفين واحد للضمان وواحد للتصدير والإعادة، وأيضاً يفقد الدولة رسوما ضخمة تدفع للمواصفات والجمارك والجهات الحكومية الاخرى.

ولفت إلى أن المنشور الذي أصدره بنك السودان المركزي ليس جديداً، كما أنه مطابق لمنشور صدر أواخر حكم الإنقاذ وتم تعديله فورياً بمنشور آخر.