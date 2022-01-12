الخرطوم: السوداني

تَمّ مساء اليوم، تجميد قرار وزارة المالية الخاص بزيادة تعرفة الكهرباء في القطاع الزراعي والصناعي والسكني إلى حين عرضها على مجلس السيادة.

وعقد عضو مجلس السيادة الانتقالي أبو القاسم برطم، اجتماعاً بالقصر الجمهوري اليوم مع اللجنة المكلفة بمراجعة زيادة تعرفة الكهرباء، والتي تضم وزارات المالية، الطاقة والزراعة والغابات، بحضور والي الولاية الشمالية المكلف عوض أحمد محمد قدورة، وقرر الاجتماع تجميد قرار وزارة المالية الخاص بزيادة تعرفة الكهرباء.

وقال والي الشمالية المكلف، في تصريح صحفي، إن زيادة تعرفة الكهرباء كانت لها تداعيات وتأثيرات كبيرة على الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية، فضلًا عن انعكاساتها السالبة على القطاعين الزراعي والصناعي، وقال إن الاجتماع قرر أن يتم تجميد هذه الزيادة فوراً اعتباراً من اليوم.