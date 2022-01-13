‏لجنة الأطباء المركزية: ارتقت قبل قليل روح الشهيد/ الريح محمد، إثر إصابته برصاصة في البطن خلال مشاركته في ‎مليونية 13 يناير في محلية بحري.. بهذا يرتفع عدد الشهداء الذين حصدتهم آلة الانقلاب إلى 64 شهيداً خالدين في ذاكرة أمتنا.

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By alsudani 0
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