لجنة الأطباء المركزية: ارتقت قبل قليل روح الشهيد/ الريح محمد، إثر إصابته برصاصة في البطن خلال مشاركته في مليونية 13 يناير في محلية بحري.. بهذا يرتفع عدد الشهداء الذين حصدتهم آلة الانقلاب إلى 64 شهيداً خالدين في ذاكرة أمتنا. أخبار السودانأهم الاخبار By alsudani On 13 يناير, 2022 9:25 م - 0 شارك نشر الخبراضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)