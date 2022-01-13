الصحفية شمائل النور تتعرّض للضرب المُبرح في مليونية 13 يناير بالقرب من حديقة القرشي

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لجنة الأطباء المركزية: ارتقت قبل قليل روح الشهيد/ الريح محمد، إثر إصابته برصاصة في البطن خلال مشاركته في مليونية 13 يناير في محلية بحري.. بهذا يرتفع عدد الشهداء الذين حصدتهم آلة الانقلاب إلى 64 شهيداً خالدين في ذاكرة أمتنا.
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لجنة الأطباء المركزية: ارتقت قبل قليل روح الشهيد/ الريح محمد، إثر إصابته برصاصة في البطن خلال مشاركته في مليونية 13 يناير في محلية بحري.. بهذا يرتفع عدد الشهداء الذين حصدتهم آلة الانقلاب إلى 64 شهيداً خالدين في ذاكرة أمتنا.
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