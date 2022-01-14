إلى متى التجاهل ..لمؤسستنا العملاقة..!!

من المفارقات المحزنة والمدهشة معًا ..للآن وإلى ولاية الخرطوم المكلف لم يقم بزيارة هيئة مياه ولاية الخرطوم..كما الوالي السابق والذي من قبله..شيء محير وغريب أن يتم تجاهل هذا المرفق الحيوي..لماذا ؟ لا ندري..ابتدر الوالي السابق أيمن نمر من قبل زيارته لميادين ملعب حي كوبر..والان الوالي المكلف يبتدر زيارته بمستشفى بحري !! ألا يعلم الوالي بأنه عندما قام بزيارة مستشفى بحري بان هنالك محطة اسمها المنارة كانت متوقفة بسبب عدم توفر الباك لتنقية المياه..!! وان جميع محطات المياه بالولاية ربما تكون معدومة من الباك الذي يكفي لمدة ستة اشهر على الاقل..وفر مواد التنقية لمياه نقية نظيفة لمواطني ولاية الخرطوم يا سيادة الوالي وبعدها ربما قد لاتحتاج لتدشين وتأهيل عنابر الباطنية بمستشفى بحري والمستشفيات الاخرى لاحتمالية ان تكون معظم الامراض و مشاكل الباطنية من (مويتنا) ..!! مشاكل وعقبات كثيرة بهيئتنا سيادة الوالي تحتاج لزيارة عاجلة ودراسة ..من صيانة وعمرة المحطات الحالية..وتحسين الخطوط الناقلة والشبكات ..والبرامج الاسعافية لحفر الآبار!!! ..لكي لا يعم العطش ويتمدد اكثر واكثر لاطراف الولاية .. غير المشاكل الداخلية بهيئتنا فلدينا اباطرة يعتقدون ان الوحدات التي ينتمون اليها امبراطوريات خاصة بهم لهم الحق في التصرف فيها كيفما يشاءون ويسخرون آلياتها والعاملين فيها لاهداف بعيدة كل البعد عن مصالح العاملين ومصلحة العمل..خروقات وتجاوزات ومخالفات من كل نوع ماليًا واداريًا وحتي قانونيًا..مع تغيب انظمة الرقابة الداخلية ..لذا نحتاج لمراجعة شاملة لقوانين الخدمة المدنية بهيئة مياه ولاية الخرطوم من أجل مرفق أكثر عدلًا ..ومساواة…

خارج النص:

#لماذا ننتظر اصغر موظف من مكتب الولاية ليفيدنا باتصال باجتماع يخص الهيئة..مثلًا ونهرول نحن ما بين الوزارة ومكتب الولاية ورئاسة الهيئة..لانجاز ملفات تخص هيئتنا ؟!! لماذا لا ندعو الوالي والمسؤولين لهيئتنا بقاعتنا الكبرى للالتقاء بهم وتنويرهم بمشاكلنا وقضايا العاملين!! كما فعل من قبل الفريق الركن مرتضى وراق والي ولاية الخرطوم سابقًا..أين مكتب الاعلام بالهيئة ولماذا هذا الصمت تجاه كل هذه المشاكل ؟؟ الى متى يا اعلام الفرد الواحد..لا تقارير ميدانية ..ولا كاميرا خارجية..ولا تغطية لاي عطل او مشاكل للمحطات …الى متى ستظلون اعلامًا فقط لصاحب الفخامة..؟

#اخيرًا ..ننتظر زيارة والي ولاية الخرطوم لمقر الهيئة قريبًا..ننتظر..وللحديث بقية…

#طموحنا او هذا الطموح ..ان يكون هو الامل الذي له سند على ارض الواقع ..بعيدًا عن البيانات والتصريحات التي توزع على الصحف..