شاحنة تتسبّب في خروج البارجة التركية ببورتسودان من تغذية الشبكة القومية للكهرباء

الخرطوم: السوداني

أعلنت وزارة الطاقة والنفط، عن خروج البارجة التركية ببورتسودان من تغذية الشبكة القومية للكهرباء، نتيجة لتحطم أحد الأبراج الناقلة للكهرباء في الخط الرئيسي الذي يربط بورتسودان بالشبكة القومية، بسبب اصطدام شاحنة تجارية بالبرج، مما أدى لإتلافه كلياً.

وقال وزير الطاقة والنفط المكلف، المهندس محمد عبد الله محمود في بيان صحفي: “تحركت إدارة الكهرباء فوراً لموقع الحدث لمعالجة هذا الخلل وإصلاح البرج، كما أن هنالك معالجات أخرى تُجرى من قِبل الفنيين في الكهرباء لإعادة الكهرباء لمدينة بورتسودان بشكل عاجل من خلال إعادة تشغيل البارجة التركية بالتنسيق مع شركة بشائر للبترول في أسرع وقت ممكن”.

وأوضح الوزير أن العمل على إعادة تأهيل البرج التالف يسير بشكل حثيث.

وأضاف: “إن تعطل الخط الناقل أدى إلى خروج حوالي 150 ميقاواط من الشبكة القومية للكهرباء اثّرت بشكل مباشر على استقرار الإمداد الكهربائي في مناطق السودان الأخرى”.