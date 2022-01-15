إبراهيم الشيخ : بديل حمدوك ليس عسيرًا والمشكلة ليست في الشراكة مع العسكر

الخرطوم : وجدان طلحة

قال القيادي البارز بحزب المؤتمر السوداني، إبراهيم الشيخ ، إن مهمة الوصول لبديل عن رئيس الوزراء المستقيل د. عبدالله حمدوك ليست عسيرة.

وأكد الشيخ في حوار مع (السوداني) –ينشر بالداخل- أنه وفي هذه المرحلة من تاريخ البلاد لا بد من طرح المشاكل بشكل جريء وشجاع لا لبس فيه.

وأضاف :” أنا أعتقد أن الشراكة مع العساكر ليست الأزمة، لكن أي عساكر؟ هذه الأزمة ؟”.

وتابع :” نحن ليس لدينا مشكلة مع الجيش السوداني وآخر ما اهتدينا له منذ ديسمبر وحتى إبريل أن نذهب إلى مقر القوات المسلحة نطلب منهم الانحياز للشارع العريض وأن يمتنعوا عن سفك الدماء “.

وأردف :” وبالتالي، نحن لسنا على قطيعة مع الجيش السوداني غض النظر عن تركيبته هم مواطنون سودانيون وتأتي اللحظة المفصلية التي يقررون فيها ماهي مصلحة البلاد”.

وأوضح الشيخ أن الخلاف ليس في المكون العسكري، الخلاف أن تدفع بمجموعة عسكرية ملتزمة بالدولة المدنية، وتستطيع أن ترعي قيم هذه الشراكة والوثيقة الدستورية