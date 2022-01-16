مصادر:قطاع الكهرباء ملزم بتجميد زيادة التعرفة

الخرطوم : ابتهاج متوكل

قالت مصادر مطلعة، لـ(السوداني) إن قرار تجميد زيادة تعرفة الكهرباء، رهين باستلام قرار الجهات العليا في البلاد وفق تراتيبة العمل، واوضحت ان اليومين الماضيين عطلة، وتوقعت ان تحدث مخاطبة مباشرة عبر وزارة الطاقة

واكدت ان قطاع الكهرباء ملزم بتنفيذها حسب توجيهات الدولة، واشارت المصادر، الى ان تعديل النظام لايستغرق وقتًا.

يذكر ان اللجنة المكلفة بمراجعة زيادة تعرفة الكهرباء، قررت تجميد قرار وزارة المالية الخاص بزيادة تعرفة الكهرباء في القطاع الزراعي والصناعي والسكني لحين عرضها على مجلس السيادة.