الحرية والتغيير تفصل الحزبين الجمهوري والوطني الاتحادي عن عضويتها

الخرطوم : السوداني

أعلن المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير فصل الحزبين الجمهوري والوطني الاتحادي من عضويته .

وعلمت (السوداني) أن قرار إبعاد الحزبين عن التحالف بسبب انخراطهما في حوارات ومواثيق تخالف الخط السياسي للحرية والتغيير، وتحدثهما باسم المجلس المركزي دون تفويض.

من ناحيته كشف الأمين السياسي للحزب الجمهوري ، حيدر الصافي، عن مفاوضات سرية يجريها المجلس المركزي للحرية والتغيير مع المكون العسكري.

وقال الصافي، في تصريح لـ(باج نيوز)، إن الهدف من قرار المجلس هو تضليل الرأي العام، مضيفاً أن القرار غير قانوني.

واتهم حيدر المجلس بإعلان موقف ضد التفاوض عبر ما يعرف باللاءات الثلاث، والتفاوض مع المكون العسكري سراً بحثاً عن العودة لمواقعهم القديمة ــ على حد وصفه .

وأكد عملهم في تكوين كتلة سياسية مدنية تعمل على بناء مشروع يخرج البلاد من أزمتها، وأضاف :”أما هم فليبحثوا عن مواقعهم القديمة صعوداً على دماء الشهداء”.لا