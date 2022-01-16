السفير السعودي يفتتح مستشفى طوارئ الأطفال بالأبيض

الخرطوم : السوداني

افتتتح سفير المملكة العربية السعودية لدى السودان، علي حسن بن جعفر، طوارئ مستشفى الأبيض التخصصي للأطفال الذي تم إنشاؤه بتبرع من الشيخ عبد العزيز الجميح، وإحدى مستشفيات صندوق رعاية المرضى بالسودان.

وأكد السفير مضي المملكة في تقديم المزيد من الدعم للأعمال الإنسانية للسودان والدول الأخري .

وأشار إلى إسهامات السعودية في تقديم الدعم في مجال الخدمات المختلفة خلال الفترة الماضية لعدد من الدول .

من ناحيته قال مدير مستشفى الأطفال، د. نور الله الناجي أحمد، إن مجمع الطورائ يضم عدداً من الأقسام التخصصية المختلفة للأطفال، بجانب عنابر وصيدلية، ونافذه للتأمين الصحي.