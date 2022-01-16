الاتحاد الأفريقي يوافق على الانخراط في مساعي التوافق السياسي بالسودان

الخرطوم : السوداني

قال رئيس مفوضية السلم والأمن الأفريقي، أديوي بانكولي، إن الاتحاد الأفريقي مستعد لدعم التوافق السياسي بين كل الأطراف السياسية من أجل تحقيق الانتقال السياسي بالسودان.

ونقل بانكولي، خلال لقائه رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، بالخرطوم أمس، رسالة خطية من رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي، تتعلق برؤية الاتحاد حول التطورات السياسية بالسودان وسبل الخروج من الأزمة التي تشهدها البلاد.

وشدد مفوض السلم والأمن الافريقي، على التزام الاتحاد الأفريقي بالتشاور مع الحكومة وأصحاب المصلحة وجميع المكونات المجتمعية من أجل الوصول إلى حل سياسي سلمي قابل للتنفيذ.

ودعا إلى نبذ العنف وتغليب المصلحة الوطنية وازدهار السودان، لافتاً إلى أن الأمر يتطلب إرادة قوية من كل أصحاب المصلحة .