9 شركات لصيانة الطرق بولاية الخرطوم

الخرطوم : السوداني

دفعت هيئة الطرق والجسور ومصارف الأمطار بولاية الخرطوم بعدد (٩) شركات و(٧) وحدات هندسية حكومية للعمل في صيانة (١٦) موقعاً بطرق الولاية .

وتفقد والي الخرطوم المكلف، الطيب الشيخ، أمس، عمليات صيانة الطرق في محليتي الخرطوم وبحري.

وقال مدير هيئة الطرق بالولاية، المهندس مختار عمر صابر، في تصريح صحفي، إن المرحلة الأولى من أعمال الصينة تستهدف صيانة الطرق الرئيسية والطرق السريعة والطرق التي تزدحم بحركة المرور ، وتستمر مرحلة الصيانة إلى نهاية فبراير القادم ثم تليها مرحلة التأهيل .

وأكد استمرار أعمال الصيانة في محلية الخرطوم بشارع عبيد ختم، وشارع إفريقيا، وشارع محمد نجيب، وفي بحري مدخل نفق كوبر، وكبري النيل الأزرق الحديدي، وشارع الزوادة بحري، وفي أمدرمان تجري عمليات صيانة شارع النيل، وفي كرري تقاطع السيسي وشارع الوادي، وفي محلية شرق النيل شارع العيلفون، وشارع الكلاكلة شرق بمحلية جبل أولياء.