المالية: اعتماد موارد في الموازنة الجديدة لإعمار الشرق وتوقعات بانسياب التمويل الكويتي

توقع دكتور أحمد الشريف الناطق الرسمي باسم وزارة المالية، انسياب التمويل الكويتي لإكمال مشروعات إعمار الشرق المُموّلة من الصندوق الكويتي للتنمية بولايات البحر الأحمر وكسلا والقضارف.

وأعلن الشريف، عن تخصيص اعتمادات مالية في الموازنة الجديدة للعام 2022م لإكمال مشروعات إعمار الشرق التي ينفذها صندوق إعمار الشرق.

مؤكداً التزام وزارة المالية بإكمال تنفيذ المشاريع التي بلغت نسبة تنفيذها أكثر من 70% في نطاق اعتمادات الدولة من الموارد الذاتية.

وتوقّع الشريف أن يستجيب الصندوق الكويتي للتنمية ويبدأ في ضخ التمويل لإكمال مشروعات إعمار الشرق.

وأشار الشريف إلى أن وفداً من وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي برئاسة مدير مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية يقوم الآن بزيارة ميدانية لولايات (القضارف وكسلا والبحر الأحمر)، للوقوف على سير التنفيذ في مشروعات المِنح والقروض المُموّلة من الصندوق الكويتي للتنمية، للتعرف على مستوى الإنجاز والمعوقات التي صاحبت التنفيذ واقتراح الحلول الممكنة، وذلك حتى يتم التمكن من عمل تقرير متكامل يُرفع لإدارة الصندوق الكويتي والتباحث معها حول كيفية إكمال النقص في المشروعات التنموية المُهمّة في مجالات الصحة والتعليم الفني والكهرباء والمياه.