عاجل: رئيس بعثة (يونيتامس) فولكر، بدأ بعقد عدة اجتماعات ومشاورات مع أصحاب المصلحة، والتقى بالحرية والتغيير والحزب الشيوعي وعدد من لجان المقاومة والمؤتمر السوداني، حول عملية سياسية شاملة للسودان، للمضي قدماً من أجل الديمقراطية والسلام. أخبار السودانأهم الاخبار By alsudani On 16 يناير, 2022 3:28 م - 0 شارك نشر الخبراضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)