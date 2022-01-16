عاجل: رئيس بعثة (يونيتامس) فولكر، بدأ بعقد عدة اجتماعات ومشاورات مع أصحاب المصلحة، والتقى بالحرية والتغيير والحزب الشيوعي وعدد من لجان المقاومة والمؤتمر السوداني، حول عملية سياسية شاملة للسودان، للمضي قدماً من أجل الديمقراطية والسلام.