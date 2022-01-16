القنصل المصري ينعي د. كمال علي محمد  

الخرطوم: السوداني

نعى قنصل عام جمهورية مصر العربية بالخرطوم، المستشار/ أحمد عدلي إمام، ببالغ الحزن والأسى، د. كمال علي محمد، وزير الري ‏والموارد المائية الأسبق.

وقال القنصل عدلي: “كان الفقيد أحد أبرز خبراء المياه في قارتنا الأفريقية وأمتنا العربية، ومُؤسِّساً لقنوات التعاون الإقليمي في مجال إدارة الموارد المائية، ومُعلِّماً جليلاً لدراسات النهر، تتلمذت على يديه نخبةٌ من قيادات قطاع الري في وادي النيل”.

وأضاف: “رحم الله الفقيد بقدر ما بذله من جهدٍ مُخلصٍ وعطاءٍ فيّاضٍ، وما امتلكه من حكمة وعلم نفع به بلدينا السودان ومصر على مدار العُقود الماضية، داعياً المولى عز وجل أن يلهم أسرته وذويه ومُحبيه الصبر والسلوان”.