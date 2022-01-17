مجلس الأمن والدفاع: قرارٌ بحسم التفلتات التي تُصاحب المواكب وفقاً لقانون الطوارئ والقانون الجنائي

الخرطوم: السوداني

قرّر مجلس الأمن والدفاع، استكمال إجراءات التحري والتحقيق ومُحاسبة المتورطين في الأحداث وحسم التفلتات التي تُصاحب المواكب وفقاً لقانون الطوارئ والقانون الجنائي.

وفي جلسة طارئة اليوم الاثنين، برئاسة رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قرّر مجلس الأمن والدفاع، تأسيس قوة خاصة لمكافحة الإرهاب لمجابهة التهديدات المُحتملة.

ووفقاً لإعلام مجلس السيادة، وجّه مجلس الأمن والدفاع، الحركات المُسلّحة بالتجمُّع خارج الخُرطوم والمدن الرئيسية في مناطق التجميع بغرض الحصر وإنفاذ الترتيبات الأمنية.