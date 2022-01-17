عاجل: تنسيقية الكوادر الطبية: مواصلةً لمسيرة إسقاط الانقلاب والانقلابيين، نُعلن الدخول في عصيان مدني شامل يبدأ منذ يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 18يناير ويمتد لثلاثة أيام، ممارسين بذلك إحدى وسائلنا السلمية المُجرّبة في إسقاط الديكتاتوريات. أخبار السودانأهم الاخبار By alsudani On 17 يناير, 2022 11:34 م - 0 شارك نشر الخبراضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)