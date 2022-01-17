عاجل: تنسيقية الكوادر الطبية: مواصلةً لمسيرة إسقاط الانقلاب والانقلابيين، نُعلن الدخول في عصيان مدني شامل يبدأ منذ يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 18يناير ويمتد لثلاثة أيام، ممارسين بذلك إحدى وسائلنا السلمية المُجرّبة في إسقاط الديكتاتوريات.

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By alsudani 0
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