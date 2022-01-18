وزارة الداخلية: الشرطة تعاملت مع تظاهرات 17 يناير بأقل قدر من القوة القانونية

الخرطوم: السوداني

قالت وزارة الداخلية، إن قوات الشرطة تعاملت مع تظاهرات 17 يناير بأقل قدر من القوة القانونية، خاصة محاولات التعدي على أقسام الشرطة والقوات بأماكن التجمعات باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.

وأشارت في بيان لها الى تسجيل 7 حالات وفاة لمواطنين بمحلية الخرطوم وإصابة 50 من منسوبي الشرطة و22 من المواطنين إصابات متفاوتة، منوهًا إلى القبض على 77 متهماً واتخاذ إجراءات قانونية في مواجهتهم بدوائر الاختصاص بإشراف النيابة.

وأكدت مقدرتها علي حفظ الأمن والاستقرار وتقديم كافة الخدمات للمواطنين كواجب أصيل وقانوني.

وقالت إنها ناشدت قيادات الحراك للجلوس والتنسيق، ولم تجد الدعوة الاستجابة، بل قُوبل ذلك بعداء مستحكم ومواجهات اتّسمت بالعنف المنظم واستخدام الملتوف وتكتيك أشبه بالعسكري، على حد تعبيرهم.