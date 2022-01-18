المَكتَب المُوحّد للأطبّاء يُعلن الانْسِحاب من المُسْتشفَيَات النظاميّة والإضراب عن الحالات الباردة لـ(3) أيام

الخرطوم: السوداني

أعلن المكتب المُوحّد للأطباء الانْسِحاب الكامل والمفتوح من المُسْتشفَيَات النظاميّة «السلاح الطبي، علياء، الشرطة، ساهرون، الأمل ويونيفيرسال»، وتفعيل وتشكيل لجان الإضراب بالعاصمة والولايات.

وقال إنّ استمرار الأطباء والكوادر الطبية في العمل بمؤسسات الجيش والشرطة والأمن هو اعترافٌ بما تمارسهُ هذه القوات وتطبيعٌ معها ويجب أن تتم مقاطعتها اجتماعياً ومهنياً، وفق تعميمها الصحفي.

مشيراً إلى الإضراب عن الحالات الباردة، الثلاثاء والأربعاء والخميس (18، 19، 20) يناير، مع الالتزام بتغطية الطوارئ والعنايات المكثفة والقلبية والحضّانات وعنابر العزل وغسيل الكلى ومرضى النزف المعوي وحالات الجهاز الهضمي الطارئة والأورام.

واعتبر المكتب أن التمادي في القتل والإرهاب مؤشرٌ حقيقيِّ على فقدان الأهلية الأخلاقية والإنسانية والقانونية للاستمرار في السُّلطة.

داعياً الأطباء والكوادر الصحية إلى الانخراط في فُرق الطوارئ الميدانية للمساهمة في علاج المُتظاهرين.