المجمع الصوفي: ما تقوم به السُّلطات تجاه المتظاهرين استهانة واضحة بحرمة الدماء

الخرطوم: السوداني

اعتبر المَجْمَع الصُّوفي العام، أن ما تقوم به السُّلطات تجاه المتظاهرين، استهانة واضحة بحرمة الدماء واسترخاص مقيت لجريمة قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق.

وأدان المجمع في بيان له، ما أسماه بالعنف المميت من قبل السلطات تجاه المتظاهرين، مُحمِّلاً السلطات كامل المسؤولية في تقديم الجناة الحقيقيين لمحاكمة عاجلة، مع ضمان حق التظاهر السلمي وحرية التعبير لكافة أبناء الشعب دون تمييز.

في وقت أدان فيه ما أسماهم بعديمي الضمير والأخلاق الذين يبررون للقتل ويسوقون له الأدلة والتبريرات الواهية.

وحث، أئمة وخطباء المساجد إلى تناول حرمة الدماء في خطبة الجمعة، والحث على تجنب الفتنة المُحدقة بالوطن.