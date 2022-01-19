اعتداء المليشيات الحوثية على دولة الإمارات العربية ..!!

استنكر العالم العربي والإسلامي وكل الدول الغربية والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية الاعتداء الحوثي الغاشم على مطار أبو ظبي الدولي ومنطقة المصفح الصناعية المجاورة، وتسببت في قتل عدد من الأبرياء التي تبنتها مليشيات الحوثيين (وكلاء إيران في المنطقة) .

الحكومة السوداتية أدانت بشدة اعتداءات المليشيات الحوثية على دولة الإمارات، وأدانت وزارة الخارجية السودانية، بأشد العبارات “الاعتداء الإرهابي الذي قامت به جماعة الحوثي على الأراضي الإماراتية”، مستهدفة مطار “أبو ظبي الدولي” وصهاريج نقل المحروقات البترولية، وأكدت وزارة الخارجية السودانية تضامن السودان ووقوفه الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقدم السودان خالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا ولحكومة وشعب الإمارات، وجددت وزارة الخارجية السودانية التأكيد على موقف السودان الراسخ حكومة وشعباً مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ضد كل تهديد يستهدف أمنها واستقرارها.

نائب رئيس مجلس السيادة، الفريق أول محمد حمدان دقلو، أدان الهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف مناطق ومنشآت صناعية بدولة الإمارات العربية المتحدة .

وأكد (دقلو) خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه أمس بسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة بدولة الإمارات العربية، مساندة ووقوف السودان مع دولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة كل ما يستهدف أمنها واستقرارها وأمن وسلامة المنطقة، مشيراً إلى أن مثل تلك الأعمال المتكررة تشكل تهديداً للأمن والسلم الاقليمي والدولي مما يتطلب مواجهتها بحسم.

المملكة العربية السعودية رائدة الأمة العربية والإسلامية أدانت بشدة الاعتداء الحوثي السافر، وأكدت وقوفها مع الإمارات أمام كل ما يهدد أمنها ‌واعربت الخارجية السعودية عن وقوف المملكة التام مع دولة الإمارات الشقيقة أمام كل ما يهدد أمنها واستقرارها، وأشارت إلى أن هذا العمل الإرهابي الذي تقف خلفه قوى الشر ميليشيات الحوثي الإرهابية يعيد تأكيد خطورة هذه الجماعة الإرهابية وتهديدها للأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة والعالم.

‌وشددت المملكة على أنها مستمرة بالتصدي لكل المحاولات والممارسات الإرهابية للميليشيات الحوثية من خلال قيادتها لقوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن، وقدمت المملكة خالص العزاء والمؤاساة لأسر الضحايا ولحكومة وشعب الإمارات الشقيق، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.

كما أدانت ممكلة البحرين الاعتداء الحوثي على الإمارات، واعتبرتها انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني وأدانت وزارة الخارجية البحرينية الهجوم الجبان.

وقالت، في بيان لها، إن هذا الاعتداء الإرهابي الجبان يمثل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني وكل القوانين الدولية، واعتداءً سافراً على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، ويبرهن على إصرار هذه الميليشيات الحوثية الإرهابية على مواصلة اعتداءاتها الإجرامية الجبانة. وأعربت الوزارة عن استنكار مملكة البحرين لهذا الاعتداء الحوثي الآثم، ووقوفها في صف واحد إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة، وتأييدها لكل الإجراءات التي ستتخذها للتصدي لهذه الأعمال التخريبية الجبانة.

داعية المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات حازمة ضد هذه الميليشيات التي تؤكد أعمالها الإجرامية أنها منظمة إرهابية تشكل تهديداً خطراً على أمن واستقرار المنطقة.

كما أدانت الكويت الاعتداء الحوثي علي الإمارات واعتبرتها سلوكاً عدوانياً يستدعي تحركاً دولياً.

وأعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للعدوان الإرهابي الجبان، وأوضحت الوزارة في بيان أن استمرار استهداف ميليشيات الحوثي للمدنيين والمناطق المدنية انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني .

الملك محمد السادس استنكر الاعتداء الحوثي الآثم على الإمارات، في اتصال هاتفي بصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي أدان خلاله هجوم ميليشيات الحوثي الآثم على المنشآت والمناطق المدنية في دولة الإمارات، وأسفر عن عدد من القتلى والجرحى، معرباً عن خالص تعازيه في ضحايا الاعتداء وتمنياته الشفاء العاجل للمصابين. وجدد الملك محمد السادس، دعم المملكة المغربية الراسخ لجميع الخطوات التي اتخذتها دولة الإمارات، في مواجهة الهجمات الدنيئة لميليشيات الحوثيين ومن يقف وراءهم.

وأكد التضامن الثابت والفعال بين البلدين الشقيقين وقوف المملكة الدائم إلى جانب دولة الإمارات، وتقديمها جميع أشكال الدعم في مواجهة كل ما يهدد أمنها.

فيما أعرب صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد، عن شكره وامتنانه للمشاعر الأخوية الصادقة التي أبداها الملك محمد السادس، تجاه دولة الإمارات .

وتلقي ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، اتصالاً من أخيه الملك عبدالله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، أدان خلاله هجوم ميليشيات الحوثي على المنشآت والمناطق المدنية في دولة الإمارات، وأكد خلال الاتصال، وقوف الأردن إلى جانب دولة الإمارات في مواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها. مشدداً على أن أمن الإمارات من أمن الأردن. وتلقي ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد اتصالاً من أخيه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وأدان خلاله هجوم ميليشيات الحوثي الآثم على المنشآت والمناطق المدنية في دولة الإمارات، معرباً عن خالص تعازيه في ضحايا الاعتداء وتمنياته الشفاء العاجل للجرحى، مؤكداً أن هذه الأعمال الإرهابية التي استهدفت المملكة والإمارات، ستزيد من عزم البلدين على الاستمرار في التصدي لتلك الأعمال العدوانية، وتؤكد ضرورة وقوف المجتمع الدولي في وجه هذه الانتهاكات للقوانين والأعراف الدولية.

كما أدانت كل من مصر، تونس، قطر وباكستان الاعتداء الحوثي على الإمارات العربية المتحدة ، دول غربية ومنظمات دولية أدانت وبشدة استهداف الميليشيات الحوثية الإرهابية لمنشآت مدنية في دولة الإمارات العربية.

الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، أدان الهجوم الذي نفذته ميليشيات الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية في الدولة، وتسبب في سقوط عدد من الضحايا المدنيين.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة في المؤتمر الصحفي، إن هذا العمل انتهاك للقانون الإنساني الدولي الذي يحظر الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية .

وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن، هاتف نظيره وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وأدان (بلينكن) الهجوم الحوثي على منشآت مدنية بدولة لإمارات وتعهدت الولايات المتحدة، بـمحاسبة المليشيات الحوثية المدعومين من إيران، بعد استهدافهم بطائرات مسيرة منشآت مدنية في دولة الإمارات؛ مما أدى إلى مقتل عدة أشخاص وإصابة آخرين.

وقال مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي جيك سوليفان، إن “الولايات المتحدة تدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة، وأسفر عن مقتل مدنيين أبرياء”. وأضاف أن “الحوثيين أعلنوا مسؤوليتهم عن الهجوم، وسنعمل مع الإمارات وشركائنا الدوليين على محاسبتهم، وتابع سوليفان: “التزامنا بأمن دولة الإمارات العربية المتحدة راسخ، ونحن نقف مع شركائنا الإماراتيين ضد كل التهديدات لأراضيهم” .

وأعلنت فرنسا إدانتها للهجوم على الإمارات واعتبرته “تهديداً لاستقرار المنطقة”. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أدان بشدة استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية لمناطق ومنشآت مدنية في الدولة، التي أسفرت عن وقوع ضحايا من المدنيين الأبرياء، مؤكداً دعمه لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان لها “إن الرئيس ماكرون يدين بشدة الاعتداءات التي تعرضت لها أبوظبي اليوم، ويقدم دعمه لدولة الإمارات العربية المتحدة”.

وفي تقديري أن اعتداءات المليشيات الحوثية الأخيرة علي دولة الإمارات العربية المتحدة جعل العالم يشعر بالمخاطر المحدقة والنوايا المبطنة التي تضمرها المليشيات الحوثية، ومن هذا الشعور أدرك العالم بأسره من خلال هذه الإدانات الواسعة النطاق ضرورة اتخاذ موقف صارمة تجاه هذه المليشيات الحوثية التي أجمع العالم لأول مرة على نعتهم ووصفهم (بجماعة إرهابية)، ودق ناقوس الخطر عن الجرائم الحوثية العابرة للحدود المهدد للأمن الخليجي والملاحة الدولية، وهو أمر بات وشيكاً اتخاذ مواقف موحدة في المحافل الدولية لتجريم هذه المليشيات الإرهابية، والإجماع علي حسمهم عسكرياً، ويتحميل الحوثيون عواقب ومسؤوليات جريمتهم المنكرة على دولة الإمارات العربية وسيدفعون ثمناً باهظاً نتيجة لهذه الحماقات غير المدروسة .

نشاطر دولة الإمارات العربية الشقيقة أحزانهم التي خلقت وحدة وإجماعاً دولياً لم يسبق لدولة أخرى، غيرها مما يؤكد مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة ومكانتها في وجدان الأمم والشعوب، حفظ الله لدولة الإمارات العربية أمنها واستقرارها ونهضتها وتقدمها وازدهارها، ونسأله تعالى الله أن يحفظ قبلة المسلمين ومهوى أفئدتهم ومرة أخرى نقول أوقفوا عن الإمارات والسعودية صواريخ إيران البالستية.!