التصعيد المتبادل نتيجته ضياع الوطن

أثار التصعيد المتبادل ما بين الشارع والمنظومة الأمنية يوم أمس الأول، وسماه الجميع العنف المفرط، أثار قلق كثير من المشفقين على استقرار البلاد، خاصة المهتمين باستمرار العملية السياسية ونهاية الأزمة بالبلاد، مؤكدين أن ذلك ولا شك سوف يزيد من تعقيد المشهد السياسي بالبلاد.

التصعيد ربما يعرقل ما تعمل عليه الهيئة الأممية من تسوية بين الأطراف السياسية، خاصة بعد إعلان تنسيقيات لجان المقاومة سواء في التتريس أو الدعوة للعصيان المدني الشامل، وهي خطوة قد تعقد الأزمة السياسية، وتضع صخرة ضخمة أمام المنفذ الوحيد للحوار وإمكانية الخروج من نفق الازمة المظلم، خاصة أن الاتحاد الأوروبي كعادته سارع إلى تصريحاته التي تبدو في ظاهرها دعماً للشعارات العادلة للشعوب، وهي في حقيقة الأمر ليست سوى صب لمزيد من الزيت في لهيب النار المشتعلة بالبلاد، بقوله: “ندعم الشعب السوداني لتحقيق تطلعاته الديمقراطية، وسندعمه بكل إمكاناتنا” ولكن ليس هنالك دعم أو يحزنون، سوى إعطاء الفرصة للآخر بتصنيف الثوار عملاء ومنحازين للأجنبي بغية ترصدهم وقتلهم أو وصمهم بالخيانة والتخابر مع الأجنبي، وليت الاتحاد الأوروبي يصمت إذا لم يكن لديه سوى البيانات دون فعل.

وماذا تفعل نداءاته المتكررة للسلطة العسكرية بالسودان لوقف العنف تجاه المتظاهرين السلميين دون تجاوب أو استماع؟.

لا يوجد حل للأزمة السودانية، إلا سياسياً ولابد من إعطاء الحوار والمهمة الدولية فرصة للخروج من حالة المراوحة التي تعيشها البلاد، وانعدام الحكومة، وتعطيل مصالح البلاد والعباد، ويكفي ما تم إلى الآن من إراقة للدماء التي لا تهم سوى السودانيين أنفسهم، فهم من عليهم إيقاف ذلك وتولي مسؤولياتهم التاريخية بكل جدية وثبات – ما حك جلدك مثل ظفرك – مع إبداء حسن النوايا وفتح قلوبهم وأياديهم البيضاء لكل مساعدة ممكنة من بقية العالم بغية الخروج بالبلاد إلى بر الأمان والاستقرار المطلوب لتأسيس ما حلموا به من دولة المواطنة والحرية والسلام والعدالة.

والجميع أمام لحظة تاريخية فارقة دون أي مزايدات على الوطن، فالجميع خاسرون في ماراثون كسر العظم المتبادل ما بين الشارع والمنظومة الأمنية المسيطرة، وفي نهاية الأمر الكل عليهم واجبات وحقوق في نفس الوطن الذي كاد أن يذهب ويتلاشى نتيجة هذا الصراع المدمر والخطير.

الدعوات بالتهدئة يجب أن تكون متبادلة وموجهة للجميع دون تصنيف لمنتصر أو مهزوم، لأنه في واقع الأمر ليس هناك مهزوم بحق سوى الوطن، كمفهوم اعتباري تجلياته هي هؤلاء المتصارعون من مدنيين وعسكر، وإلا ماهو الوطن إن لم يكن نحن جميعاً بكل شرائحنا وفئاتنا؟!.

ينبغي على الأحزاب السياسية الآن وليس غداً العمل بجدية من أجل تنفيس احتقان الشارع تماماً، مثلما يجب على المنظومة الأمنية عدم استعمال العنف المفرط وإراقة مزيد من الدماء ومحاسبة المخالفين من منسوبيها لكل من ثبتت عليه تهمة، وتقديمه للمحاكمات العادلة وتحقيق العدالة للضحايا وأسر الشهداء وتهيئة البلاد لمصالحة شاملة.

وليعلم الجميع أن التحدي ما بين الشارع والعسكر لا يقود إلا إلى تدمير البلاد، وانزلاقها لمزيد من العنف وربما تسليح الثورة، فلن يصمت الناس أكثر وهم يرون القتل يومياً لأبنائهم، ولن تعدم جهة خارجية لدعم ذلك، فكل أحداث البلاد وعبر التاريخ تؤكد على حضور الطرف الثالث الذي يبدي استعداده الدائم من أجل تصعيد الأوضاع بالبلاد.

الموضوعية والعقلانية تقول لابد من وضع حد لهذه المحرقة التي نتيجتها الحتمية ضياع الوطن وتلاشيه وتفتيته، لابد للعقلاء من تدارك هذا النزاع الدامي، وإيجاد مخرج لتجاوز هذا الوضع المأزوم؛ فقد وصلت الأوضاع حداً لا يمكن للبلاد الاستمرار فيه طويلاً بحسب منطق الأشياء، فسوف تتوقف الحياة لا محالة، ولن تمضي بهذه الصورة، وهذا النهج سيسير إلى أبعد مما وصلت إليه فهل أنتم منتبهون؟.