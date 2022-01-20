رئيس حزب الأمة مبارك الفاضل لـ(السوداني) 2-2: علي عثمان كان يريد إعدام الترابي

حوار : وجدان طلحة

بعض أعضاء حزب الأمة ترفض الوحدة معك، لأنك كنت مشاركًا في النظام السابق؟

أنا أسست المعارضة، كلهم يعرفون ذلك، أنا (لقطتهم لقيط) ، ولأول مرة تكون المعارضة الشمالية والجنوبية موحدة في مواجهة نظام عسكري شمولي، وأنا فتحت جبهة أسمرا وإثيوبيا، وأحضرت د.جون قرنق، شاركنا مع الإنقاذ وفق اتفاقيات مثل مشاركة بعض حركات دارفور وأحزاب، لكن إذا حسبنا سنوات المشاركة والآخرين، فنحن شاركنا 3 سنوات مجزأة، لكن الحزب الشيوعي شارك 6 سنوات في اتفاقية القاهرة، البعث أيضًا 6 سنوات، وشاركوا في فصل الجنوب وشاركوا في موضوع جهاز الأمن المعيب، ولم يستقيلوا.

في النهاية محسوبين أنكم شاركتوا في النظام السابق ؟

الإنقاذ حكمت 30 سنة وكانت هناك محاولات لإبعادها بـ(التي هي أحسن) أو بالاتفاقيات، وعندما لم تلتزم اصطدمنا معها، بعض من شاركها أصبح (كمبارس) ويريدون أن يعيشوا، وهؤلا كثر.

من هم ؟

لا داعي لذكر الأسماء ، كانوا يريدون وظائف لكن نحن صارعنا الإنقاذ في الداخل والخارج ومواقفنا معروفة.

ماهي علاقة النائب الأول للنظام السابق بمشاركتك في السلطة ؟

كنت سببًا في أن يفقد بكري حسن صالح منصبه، في البداية لم أكن أرغب في المشاركة، لكنه أصر، وقال إنه يريد وجه معارض جديد، واشترطت عليه بأنني سأكون مسؤولًا من القطاع الاقتصادي ونائب رئيس وزراء ولن أقف مكتوف الأيدي أمام الفساد.

وماذا كان رده ؟

قال لي بعد عمري هذا لا يمكن أن أحمي الفساد، واضربو تحت الحزام، وعملت لمدة سنة قطعنا على كثير من زبانية المؤتمر الوطني وسائل الفساد، وكان يتم استيراد السكر بمليار دولار بدون رسوم بحجة أنهم كانوا يمولون الانتخابات، ووصلنا مرحلة أن شركة كنانة كانت لا تستطيع بيع السكر، وأوقفنا التلاعب في الدقيق والضمانات من وزارة المالية التي يتم التلاعب بها.

فعلت هذه الأشياء ولم تجد معارضة من المؤتمر الوطني؟

ذهب علي عثمان وآخرون للبشير، وقالوا له إن بكري حسن صالح جعل مبارك يدخل في أسرارنا، وأصبح يوقف عملنا، رد عليهم بكري بأن مبارك لا يفعل شيئًا قبل أن يشاورني، لكن في النهاية دفع الثمن وتم عزله من منصبه كنائب أول وتم تعيين معتز موسى ، وهذا الأمر نهى علاقته مع البشير.

وهل كان للرئيس السابق طلبات أو إجراء تسهيلات مثلًا؟

البشير طلب من بكري أن يمرر عربات لأحد قادة الجبهة، على أساس أنها لمصنع تركيب وتجميع، لكنه كان يحضرها كاملة، ومرر عددًا منها وآخر كمية أوقفناها، وقال لي إن البشير أعطاني هذه الأوراق رأيك شنو؟ ، وهذا الشخص أدخل قبل فترة 3 آلاف عربة ونحن أوقفنا هذا الموضوع، وطلب مني أن أعطيه الملف.

ثم ماذا؟

قلت له لن نمرر هذا الإجراء وذكرت له الأسباب، وكذلك رفضنا إعطاء مدينة البشير الطبية صفة المنطقة الحرة ، وتم عمل تصديق بواسطة شخص في الوزارة بدون علمي، وتم إرساله لبكري ليُوقع عليه، لكنه شك، لأن الخطاب لم يأت مني وأرسل لي الورق، قلت له إن المجلس لم يُصدق لهم لأنه لم يستوف، ورفض التصديق وأرسل الورق للبشير، وهذا الأمر كلفه رئاسة الوزارة.

غضب بكري ؟

هو بحب (الهزار) وكان بضحك وفي المجالس كان يقول لهم إن السيد مبارك جاء بقى لي بـ(الساحق والماحق) وتم إبعادي من رئاسة الوزارة، وهذا الأمر فتح ثغرة كبيرة جدًا في أمن البشير.

مما ذكرت سابقًا تريد أن توضح أن مشاركة حزبك للنظام السابق دفعت ثمنها أنت وكذلك من معك في محاربة الفساد؟

نتحدي أي حزب شارك معهم واستطاع أن يواجههم في مجلس الوزراء أو الأجهزة المختلفة، علي عثمان كان يريد إعدام الترابي في الانقلاب المزعوم الذي اتهم فيه الشعبي، وأنا أفشلت هذا الأمر .

كيف؟

علي عثمان كان يريد قوانين استثنائية، وحضر صلاح قوش وقدم عرضًا، وقال هذه المسألة كبيرة وفيها حزب الأمة القومي وناس جبريل وخليل ورصدنا اتصالات بينهم والسيد الصادق المهدي وبين جماعة الترابي، والخلاصة نريد التصديق بقوانين استثنائية.. وأخذوا يكبروا ويهللوا في مجلس الوزراء، وأنا آخر شخص تحدثت، وقلت لقوش :”إن هذا الكلام أنشره للمواطنين ليقيموه”، وجاءني محمد عطا وقال لي وجدنا في منزل بالحاج يوسف (خرد) نظفوا بها سلاح، لكن لم نجد سلاحًا، وقال لي وجدنا عندهم تنظيمات خماسيات، قلت له هذه تنظيماتكم.

وماذا كان رد البشير حول الموضوع ؟

البشير كان خائفًا من هذا الموضوع، لكن بعد أن واجهتهم تشجع، وقال كلام مبارك صحيح، والبلاد فوق برميل بارود ولا نحتاج إلى قوانين استثنائية، وبعد ذلك قال حقيقة خاف منها، بأن السلاح وجد عند المؤتمر الوطني، وعندما نظر علي عثمان وقوش وغيرهما للبشير، تراجع سريعًا، وقال أو عامل مؤتمر وطني.

وانتهى الأمر على كدا؟

بعد انتهت الجلسة ، قلت لهم هذه نتيجة التلاعب بالسلاح ووضع السلاح بيد الأحزاب، والآن أنتم اختلفتوا وانقسم السلاح بينكم،ارجعوا السلاح إلى القوات المسلحة (وبطلوا اللعب البتعملوا فيهو دا).

وكيف كان رد فعل علي عثمان بعد أن أفشلت طلبه بمنح قوانين استثنائية ؟

قال لي معقول تخذل الناس، الانقلابيون كانوا يريدون أن يقتلونا، ورددت عليه بأنني ليس حركة إسلامية، ولأنني شخص مسؤول لن أترككم تتقاتلوا، رغم أن غبائننا عليكم كثيرة، لكن أنا لا أريد دماء في البلاد.

وكيف كان يريد أن يعدم الترابي ؟

لن أقول أسماء، لكن نادى قاضي وقال له ترتب محكمة لإعدام الترابي، وذهب القاضي لشخصية أخرى في وزارة العدل، وقال له لن يستطيع تنفيذ طلب علي عثمان .. فكانت النية أنهم يريدون قوانين استثنائية ليُنفذوا بها إعدامات.

لننتقل إلى محور آخر وهو حزب الأمة القومي، كيف تنظر للخلافات داخله؟

خلافات طبيعية، لأن الحزب فقد زعيمه، الإمام الصادق المهدي لم يكن شخصية عادية، كان شخصية محورية وبصعب أن تكون معه مؤسسة لأنه سابق هؤلاء وله اجتهادات كثيرة، لذلك من مشاكلنا معه كان غياب المؤسسة بالتالي ليس لديه رغبة ان تكون هناك مؤسسة، ومعظم الناس لا تُناقشه، وعندما غاب الصادق المهدي ولم يترك وسيلة لخلفه، وتم الاتفاق على برمه ناصر رئيس مكلف، والأجهزة لها (12) سنة لم تتجدد بدون مؤتمرات، يعني أجهزة (بايتة).

وماالذي كان عليهم فعله إذن؟

كان عليهم أن يدعوا للجنة مركزية ثم يدعوا لمؤتمر، لكن نتيجة للصراعات بينهم ولا يوجد شخص كبير يستطيع حسم الصراعات، ولا توجد أجهزة فاعلة تستطيع أن تقود، بالتالي حدثت الصراعات وأصبح الحزب 3 مجموعات، وهذا الأمر سيزكي عملية الوحدة.

ممكن تشرح أكثر؟

الوضع هناك لن يستمر لفترة طويلة بهذه الصراعات في موضوع الإعلان وكيفية التعامل مع الموقف، الاتجاه العام لا يريدون انتخابات، لأنها ستقودهم للوحدة وبالتالي كل مبادراتهم الآن حول العودة للسلطة الانتقالية كحاضنة، ويريدون استصحاب الجيش ، ولا يفكرون في الانتخابات وهذه مشكلة بسبب غياب الزعامة، حزب الأمة تركيبته خاصة وهو مشكل من الأنصار، زعماء العشائر والقبائل والقوى الحديثة، ولا تستطيع القوى الحديثة وحدها إدارة الحزب، ولا بد من إجماع من كل المجموعات.

إذن أنت ترى أنه لا يوجد إجماع ؟

نعم ، المجموعة الموجودة معظمها محسوبة على القوى الحديثة، ولا تمثل المكونات الاخرى للحزب، وفي النهاية (العرجاء لمراحها).

متى تكتمل خطوات وحدة تيارات حزب الأمة ؟

سيلتئم الاجتماع القيادي للهيئة العليا نهاية الشهر الجاري ويضم 70 شخصية وسيسمي اللجنة العليا للتسيير، وستتم مقابلة التيارات المختلفة من القيادات لدعوتها لعضوية اللجنة، وأتوقع أن يستجيب عدد كبير، وقد لا يستجيب البعض لكن في النهاية مسيرة التوحيد ستبدأ من القاعدة إلى القمة.

ستخوضون الانتخابات حزب أمة واحد ؟

نعم إن شاء الله.

تحت مسمى حزب الامة القومي ، ام سيتم تغيير الاسم ؟

هذا الامر سيقرر لاحقًا، انا شخصيًا مع العودة الى الاسم الاصل وهو حزب الامة، لان كلمة القومي اضيفت عام 1985م وكان اسمه حزب الامة القومي الجديد، ونُسيت كلمة (الجديد) لان الصادق المهدي في اجتماع تأسيسي أراد تغيير اسم الحزب لكن الهيئة التأسيسية رفضت .. (الامة) هي الاسلامية والسودانية ولا تحتاج الى اضافات ، كان اجتهاد منه ومرحلة وانتهت.

هل صحيح انك مارست ضغوطًا علي الرئيس السابق لتسجيل حزبك ؟

بعد اتفاقية جيبوتي وفي مرحلة المشاركة قلت للرئيس البشير اننا لن نسجل حزب الامة كحزب جديد واذا اردت ان نشارك معك في الحكومة يجب ان تُعدل القانون ، لان الاحزاب التي قبل الإنقاذ تُودع اوراقها فقط ولا تُسجيل ،وهو كان يريد ان نشارك ورغم المعارضة من علي عثمان وآخرين ، فطلب من محمد احمد سالم مسجل الاحزاب وقتها معالجة الامر ، وقال له عليك ان تصدر مرسومًا جمهوريًا لتعديل القانون ، وقلت للبشير اننا حركة منذ 1945 وعيب علينا ان نسجل حزب الامة حزبًا مسجلًا بقانون الانقاذ وانا لا اريد المشاركة معكم .. محمد احمد سالم قال يمكن للاحزاب معالجة الامر بالتمييز ، لذلك الاتحادي الديمقراطي سمي (الاصل) وحزب الامة اودع (بالقومي) ، انا انقذت الحركة السياسية كلها من الحرج بالتعديل ، لانهم كانوا سيضطرون للتسجيل تحت قانون الإنقاذ .