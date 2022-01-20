عضو المجلس السيادي الهادي إدريس يلتقي الوفد الأمريكي

الخرطوم: سونا

التقى عضو مجلس السيادة رئيس الجبهة الثورية، د. الهادي إدريس، صباح اليوم بمنزله، الوفد الأمريكي الذي يزور السودان هذه الأيام برئاسة مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية مولي في، والمبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي، والقائم بالأعمال الأمريكي في السودان ونائبته والمسؤول السياسي بالسفارة.

وأكد عضو مجلس السيادي، أن الوفد تناول خلال اللقاء، مبادرة الأمم المتحدة والجهود المبذولة التي تهدف إلى دعم واستقرار السودان والتحول الديمقراطي، مشيراً إلى أن الوفد أكد دعم بلاده للمبادرة للخروج من الأزمة الحالية في البلاد.

وقال الهادي، إن اللقاء اتّسم بالجدية والوضوح، وناقش اتفاق سلام جوبا، والأحداث التي جرت في الفاشر، وقال انه أكد للوفد أنهم بصدد تكوين قوة مشتركة لحفظ الأمن والاستقرار في دارفور.

وطالب الهادي، الوفد بدعم عملية السلام من أجل تحقيق الديمقراطية والاستقرار، موضحاً أن الوفد أكد حرص بلاده على مساعدة السودانيين للخروج من الأزمة الحالية لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء.