السودان وأمريكا يُؤمِّنان على تعديلات في الوثيقة الدستورية وتشكيل حكومة كفاءات

الخرطوم: السوداني

أمّن الجانبان السُّوداني والأمريكي، على تشكيل حكومة كفاءات وطنية مُستقلة يقودها رئيس وزراء مدني لاستكمال مهام الفترة الانتقالية، ودخول الأطراف السودانية في حوار وطني شامل عبر مائدة مُستديرة، يضم جميع القوى السياسية والمجتمعية باستثناء المؤتمر الوطني، بحسب ما اورده إعلام مجلس السيادة الانتقالي.

وكما توافق الطرفان خلال لقاء رئيس المجلس الفريق أول عبد الفتاح البرهان بالقصر الجمهوري اليوم “الخميس”، الوفد الأمريكي الزائر للبلاد، على إجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية لتُواكب التطورات الجديدة، وقيام انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية.