البرهان يصدر قراراً بتكليف وزراء

الخرطوم: السوداني
أصدر رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان قراراً بالرقم (٢٢) لسنة ٢٠٢٢ بتكليف السادة المذكورين أدناه بمهام الوزراء بالوزارت وهم:
١- السيد عثمان حسين عثمان – وزارة شؤون مجلس الوزراء
٢- السفير علي الصادق علي- وزارة الخارجية
٣- السيد أبوبكر أبوالقاسم عبدالله أبوالقاسم – وزارة التنمية العمرانية والطرق والجسور
٤- السيد دكتور ابوبكر عمر البشرى أحمد – وزارة الزراعة والغابات
٥- السيدة بتول عباس علام عوض – وزارة الصناعة
٦- السيدة/ آمال صالح سعد – وزارة التجارة والتموين
٧- السيد/ محمد عبدالله محمود – وزارة الطاقة والنفط
٨- السيد/ مهندس ضو البيت عبدالرحمن منصور – وزارة الري والموارد المائية
٩- السيد / عادل حسن محمد حسين – وزارة الاتصالات والتحول الرقمي
١٠- السيدة/ إحلام مدني مهدي – وزارة الاستثمار والتعاون الدولي
١١- السيد/ دكتور هيثم محمد إبراهيم – وزارة الصحة
١٢- السيدة / سعاد الطيب حسن – وزارة العمل والإصلاح الإداري
١٣- السيد/ عبدالعاطي أحمد عباس – وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
١٤- السيد/ دكتور جراهام عبدالقادر- وزارة الثقافة والإعلام
١٥- السيد/ أيمن سيد سليم – وزارة الشباب والرياضة.