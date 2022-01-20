البرهان يصدر قراراً بتكليف وزراء

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By alsudani 0

 الخرطوم: السوداني

أصدر رئيس مجلس السيادة  الفريق أول عبد الفتاح البرهان قراراً بالرقم (٢٢) لسنة ٢٠٢٢ بتكليف السادة المذكورين أدناه بمهام الوزراء بالوزارت وهم:

١- السيد عثمان حسين عثمان – وزارة شؤون مجلس الوزراء

٢- السفير علي الصادق علي- وزارة الخارجية

٣- السيد أبوبكر أبوالقاسم عبدالله أبوالقاسم – وزارة التنمية العمرانية والطرق والجسور

٤- السيد دكتور ابوبكر عمر البشرى أحمد – وزارة الزراعة والغابات

٥- السيدة بتول عباس علام عوض – وزارة الصناعة

٦- السيدة/ آمال صالح سعد – وزارة التجارة والتموين

٧- السيد/ محمد عبدالله محمود – وزارة الطاقة والنفط

٨- السيد/ مهندس ضو البيت عبدالرحمن منصور – وزارة الري والموارد المائية

٩- السيد / عادل حسن محمد حسين – وزارة الاتصالات والتحول الرقمي

١٠- السيدة/ إحلام مدني مهدي – وزارة الاستثمار والتعاون الدولي

١١- السيد/ دكتور هيثم محمد إبراهيم – وزارة الصحة

١٢- السيدة / سعاد الطيب حسن – وزارة العمل والإصلاح الإداري

١٣- السيد/ عبدالعاطي أحمد عباس – وزارة الشؤون الدينية والأوقاف

١٤- السيد/ دكتور جراهام عبدالقادر- وزارة الثقافة والإعلام

١٥- السيد/ أيمن سيد سليم – وزارة الشباب والرياضة.

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