الإرصاد تتوقع ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة

الخرطوم : السوداني

توقعت وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للإرصاد الجوية ارتفاعًا طفيفًا فى درجات الحرارة بشقيها الصغرى والعظمى في معظم أنحاء البلاد خلال الأربع والعشرين ساعة القادمة.

وأشارت النشرة اليومية لحالة الطقس الصادرة الخميس أن من أهم معالم الطقس هي مرتفع جوي يتمركز في الصحراء الكبرى ويمتد ليشمل جميع أنحاء البلاد. ومن المتوقع أن يسود طقس صافي ومشمس في كل من وادي حلفا، وأبوحمد، ودنقلا، وكريمة، وشندي، وكسلا، وحلفا الجديدة، وود مدني، والقضارف، والفاشر، وسنار، وكوستي / أم بنين، وأبو نعامة، والدمازين والضعين، فيما تنشط حركة الرياح فى كل من بورتسودان، وشلاتين، وعطبرة، والخرطوم، والأبيض، والدويم، والجنينة، والأبيض، والنهود، وكادوقلي، وزالنجي وبابنوسة .

ووفقاً للنشرة الجوية يتوقع أتربة مثارة فى نيالا ورشاد وأمطار ليلية في حلايب.