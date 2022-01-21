الملل المدرسي لدى الطلاب

يشعر البعض بالملل عندما يتعلم، ويتضايق بمجرد إشراق شمسٍ يوم جديد، ولطالما أن الشمس أشرقت يعني ذلك أن الطالب يجهز نفسه للذهاب إلى مدرسته وهذا ما لا يريده، فالبعض يقول لا أريد المدرسة أو لا أحب الدراسة لأنها ملل، وكذلك معظم الطلاب يجهلون أهمية الشهادات عندما يغدون كباراً، ويذهبون بها لتقديمها للحصول على الوظائف المرموقة، فكيف يكون ذلك والطالب أساساً لم يتحصل على المؤهل الدراسي؟

إذن بعض الطلاب إن لم تكن الغالبية يعانون من تحديات كثيرة أهمها المحفز أو الدافعية، وإذا ما بحثنا عن أسباب تثيب الطالب وتأخيره المتكرر عن مدرسته وعدم الاهتمام بها وعدم الرغبة في مواصلة الدراسة، حيث نجد من الأسباب أنه يفتقر للحماس والرغبة في الانخراط في الدراسة والمواظبة على الاجتهاد لتحسين مستوى التحصيل العلمي، إذن دافعية التعلم هي مجموعة المشاعر التي تدفع المتعلم إلى الانخراط في نشاطات التعلم، وهي ضرورة أساسية لحدوث التعلم، وبدونها لا يحدث تعلم فعَال.

وبما أن الدافعية مشكلة من المشاكل التي تواجه عملية التعلم ليس في دولة معينة فحسب، بل في معظم دول العالم، إلا أنه لأمرٍ ضروري حلها ولو شيئاً فشيئاً، فقد يكون الطلاب غير مبالين بالدراسة، وقد يكون المنهج غير جاذب، مع غياب المحفزات وضعف التواصل بين البيت والمدرسة، والشعور بالملل من أساليب التعليم الموجودة، وهناك أسباب كثيرة منها أسباب تعود للتلميذ نفسه وأسباب تتعلق بالأسرة وأسباب تتعلق بالمجتمع المدرسي، فالبيئة المدرسية نفسها قد تكون غير جاذبة، فمن مصادر دافعية التعلم، خارجية ترجع للمعلم والإدارة وأولياء الأمور، وداخلية، كالرغبة الداخلية للمتعلم نفسه، وعوامل السلوك والملل وعدم المشاركة في الأنشطة الصفية والمدرسية، كلها تعمل على انخفاض دافعية المتعلم، بما في ذلك ممارسات المعلم، مثل إغفاله عن تحديد أنواع التعزيزات التي يستجيب لها الطلاب، حتى يتسنى تعديل هذه الممارسة لتغذية المتعلم، وعدم كشف المعلم عن استعدادات الطلبة للتعلم في كل خبرة يقدمها لهم، وإهمال نشاط الطلبة وحيويتهم وفاعليتهم، كما لسلبية المعلم وغياب التفاعل بشكل عام، وأحياناً يهتم المعلم بأسلوب تعلم واحدة، ويهمل أساليب التعلم الأخرى، أيضاً بعض الأحيان يركز المعلم على الدرجات بدلاً عن الأفكار واستفادة الطلاب، كما للسيطرة المزاجية على تصرفات بعض المعلمين مع الطلبة أثر، وقلة الوسائل التعليمية التي تثير الحيوية والنشاط.

لذلك علينا باتخاذ الحلول المناسبة وأولها المعلم الوسيط التربوي الذي يتفاعل مع الطلاب مباشرةً، والبحث عن حاجات الطلاب وتحفيزهم بالحوافز المادية والمعنوية، وربط التعلم بالعمل، إذ أن ذلك يثير دافعية المتعلم، ويحفزه على التعلم، ما دام أنه يشارك يدوياً بالنشاطات التي تؤدي إلى التعلم، أضف إلى ذلك أن المتعلم يحب المادة وتزداد دافعيته لتعلمها إذا أحب معلمها.

إعطاء الحوافز المادية مثل الدرجات أو قطعة حلوى أو قلماً أو بالونه بالنسبة للأطفال الصغار أو وساماً من القماش، والمعنوية مثل المدح أو الثناء على الطالب ووضع اسمه على لوحة الشرف أو تكليفه بإلقاء كلمة صباحية، وبالطبع تعتمد نوعية الحوافز على عمر المتعلم ومستواه العقلي والبيئة الاجتماعية والاقتصادية له، وفي كل الحالات يُفضل ألا يعتاد المتعلم على الحافز المادي، كما أن لتوظيف منجزات العلم التكنولوجية في إثارة فضول وتشويق المتعلم أهمية كبيرة، كمساعدته على التعلم من خلال اللعب المنظم، أو التعامل مع أجهزة الكمبيوتر، فهي أساليب تساهم كثيراً في زيادة الدافعية للتعلم ومواصلته لأقصى ما تسمح به قدرات المتعلم، مع تنمية قدرات التعلم الذاتي وتحمل مسئولية عملية التعلم، وتنمية الاستقلالية في التعلم .

أخيراً يجب إقامة الدورات في التطوير المهني للمعلمين من أجل رفع المستوى الأكاديمي، وهناك الممارسات الصفية، ما إذا كانت جاذبة أو منفرة، والتباين بين أعمار الطلاب وبين مستوياتهم التحصيلية، أيضاً من حلول مشاكل الدافعية تصنيف الطلاب على حسب المستوى ألتحصيلي مع منحهم قدراً من الحرية الموجهة، ويمكن جذبهم بالرحلات المدرسية، وتوفير الوسائل التعليمية والتقنيات، والأهم من ذلك كله هو شخصية المعلم ومعنوياته.