البرهان وحمدوك(2-3)

لم يتبق بعد اليوم أمام الفريق البرهان بمسؤولياته الأخلاقية التاريخية سوى أن يضع الكرة أرضاً ويهدئ اللعب . ويفتح صفحةً جديدةً بيضاء عنوانها الأمل والرجاء، ومقدمتها الاعتذار والوفاء، وموضوعها الاستقامة والولاء، وخاتمتها الحب وصالحات الأعمال والبراء . فلم يعد هناك من العمر مع هذا الجيل ما يكفي لبدايات جديدة، والوطن ينزف مأزوماً، والشعب يتأوه مغلوباً .وليس بيننا أو معنا أو فينا عمر ليقرأ ويضرب، أو مستجاب دعوة يردد (اللهم إني مغلوب فانتصر).. خاصةً أن الكيل قد طفح بالشعب، وقد بلغ السيل الزبى. إن لم يوفق الفريق البرهان إلى شيء من ذلك قبل 3 يونيو، و 16 أكتوبر – فعليه أن يصدق الله الآن ويتجه إليه طالباً النصرة والتأييد .

ثمّ يذهب إلى جيشه وحلفائه في الداخل والخارج يبلغهم قراره هذا أو يفاجئهم بإتفاق كامل غير مشروط مع الدكتور حمدوك والشارع الثوري .اتفاق مقصده الله والمضي قدماً بقلب مفتوح، وشراكة لا خيانة فيها، تباركها معية الله، وتحرسها عنايته، وتحميها قدرته . كيف لا وأن (يد الله مع الشريكين ما لم يتخاونا).

شراكة تجعل أكبر همها رفعة الوطن والاعتداد بهذا الشعب ونشدان الحق والخير والرهان على مواردنا البشرية والزراعية والمعدنية والمائية والنفسية والجينية والتاريخية.. الشارع السوداني يا سادتي بشبابه المدهش يستحق أن تصدقه القيادات في كل خطوة، وتخلص له في كل قول أو فعل، وتتقي الله فيه .

فهو رغم كل التحفظات لا يعوزه فهم أو رأي أو تطلع أو شجاعة، ولا ينقصه حق .. هو الشارع الذي أحال أيام الوطن قاطبة ولياليه إلى محبة وإخاء، وأحال الخرطوم إلى مدينة فاضلة منذ ديسمبر إلى يونيو 2019م، كما لم تكن في يوم من اﻷيام برقي السلوك وسمو التعامل وبذل الحب والمعروف .. حينها كان الإيثار هو العنوان الأبرز الذي تتوشح به المجتمعات، والكرم هو سيد المواقف حين الوجبات وساعات الأنس والمقابلات .

أما فضل الظهر والعودة به على من لا ظهر لهم – فيقيني أنه مما لم يجد حظه تجسيداً في واقع الحياة وسعياً بين الناس – كما جسدته الثورة وسعى به أهل السودان في تلك الأيام ؛ حتى أن ثلاثة من أشهر الدعاة المأمومين قد اتفقوا صدفةً في جمعة واحدة على أن : من أراد أن يرى روح الإسلام ومقاصد الشريعة – فلينظر إلى الاعتصام في ميدان القيادة العامة .

فيا أيها الفريق البرهان ومن يصطفون خلفه من أبناء الشعب المؤيدين له – عودوا إلى الجادة ولنسأل الله جميعاً أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه . فلا تزال الفرصة سانحةً لوأد الفتنة وتدارك الوطن والعبور .

ويا أيها الدكتور حمدوك وأركان حربه في هذه الحكومة ومؤيدوه في قوى الحرية والتغيير – فقد حرنا في أمركم وتعجبنا من صنيعكم . مضيتم بنا في دروب الأسرة الدولية من غير تكافؤ،وسرتم بنا في مزالق مؤسساتها المالية من غير رحمة بشعب مسحوق طيلة ثلاثة قرون من الزمان، تعلمون ما ألحقته به من ضعف قوة وقلة حيلة وهوان على الناس .

هذا المضي والسير والارتهان لم يكن لنا من استعداد لمواجهته . فتجرعنا من جراء توحشه مرارة الذل مع المدارس، وتعرضنا بسببه للهوان بين ردهات المشافي، وعشنا معه أقسى آلام الحرمان إذ أعيتنا الفاقة وجثم الفقر علينا ونحن بحاجة إلى أبسط متطلبات الحياة وضرورياتها .

يا أيها السيد حمدوك نحن لم نكن لنصل إلى هذا الحد من البؤس والضنك والشقاء – لولا حضن الأسرة الدولية القاهر الذي رميتنا فيه، وشروط مؤسساتها المالية القاسية التي جلبتها لنا . وأنت من وعدتنا بأنك تستطيع أن تحصل على تمويل هذه المؤسسات بشروطنا نحن، فأين ذياك البريق ؟!

كنا بحاجة إلى من يستثمر في : وجداننا الذي وحدته الثورة كما لم يتوحد من قبل، وفي مصيرنا المشترك الذي لم نتفق عليه ونلتف حوله كما اتفقنا والتففنا، وفي طاقتنا المتفجرة واستعدادنا النادر للبذل والعطاء . وفي معرفتنا بهم، وفي صبرنا الذي لم يؤت إلا لأولي العزم، وفي تقوانا الممكنة، وفي نجاتنا وأماننا، وفي ثقتنا بالله ويقيننا، وفي هذه الوقفات من وثيقتنا الدستورية الباقية، التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها :(إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُم وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ).

وفي خيرات أرضنا الظاهرة والباطنة … كنا بحاجة ماسة إلى من يعرف قيمة ذلك ويستثمر فيه، لكن للأسف الشديد فقد انصرف القادة في قوى الحرية والتغيير إلى حظوظ النفس الأمارة بالسوء – فسقطوا جميعاً في غيابت الأنانية والصغار والخسران . فهذا تجمع المهنيين وما أدراك ما تجمع المهنيين قد انقسم على نفسه ؛ فكانت أكبر طعنة في خاصرة الثورة . وهو أول من أعلن عن زهده في المشاركة في حكومة الفترة الانتقالية، إيماناً منه بأهمية أن يبقى مراقباً لتوجهات الحكومة ومدى التزامها بالأهداف المرسومة .ثمّ تبعه حزبا الأمة والشيوعي، فالمؤتمر السوداني وبقية الأحزاب في قوى الحرية والتغيير .إلا أن وقتا قليلاً لم يمض على العهد أمام الله والميثاق مع الشعب ؛ حتى تنكر هؤلاء جميعاً لوعودهم التي قطعوها على أنفسهم، وعلى قرارات مؤسساتهم التي داسوا عليها بلا أدنى تردد أو حياء .

كانوا أبرز من تغنى بالحرية والعدالة والسلام، وأول من أجهز على هذه القيم والمعاني، وتنكر لها مع أول بريق ولمعان لزهو السلطة في ميادين الوظائف العليا والمجالس والوزارات . نادوا بدولة المؤسسات وسيادة حكم القانون، ومن عجب فإنهم أول من سقط أمام ضرورات الالتزام . ذلك حينما تنازلوا عن مقررات مؤسساتهم القاضية بعدم الاشتراك في حكومة الفترة الانتقالية، وخانوا الوثيقة الدستورية التي قضت بأن تكون الحكومة من كفاءات وطنية غير حزبية .

هذه هي الحاضنة السياسية لحكومات حمدوك، ومنها قد أتى أعضاء حكومته – فكيف يستقيم ظل لهؤلاء وعودهم أعوج .

لا مؤسسات حزبية أو رسمية لهؤلاء لتحكمهم أو تضبط أداءهم وممارساتهم وسلوكهم في الوظيفة العامة في أخطر مرحلة في حياة الأمة السودانية والوطن . فهل يغيب ذلك عن السيد حمدوك أو يخفى عليه؟!

مؤسساتنا الشعبية والرسمية لم تصل إلى هذه المرحلة المنضبطة بعد، لأننا لا نزال نعاني من أسر مورثات ثقافية سالبة وسلوك اجتماعي ضار .

أغلبنا في الوظيفة العامة ينحاز – دون أن يطرف له جفن – إلى جانب المجاملة والإساءة للمسؤولية العامة أمام الحق والقانون والدين .

فلا ترى يا رعاك الله إلا هدراً للموارد على ضعفها وقلتها، وعبثاً بالمصالح على تبعثرها وتفرقها وتضييعاً للأمانة والحقوق .

كان على الدكتور حمدوك أن يعي ذلك جيداً ويستصحبه في كل لحظة وحين، ويعمل في ضوئه على استنهاض همم العاملين معه واستدعاء حالة التلاحم الوجداني والمصير المشترك والطاقات المتفجرة مما أفرزته الثورة – عملاً علمياً متقناً في كل مجال وناحية وميدان، لعلنا نعرف إلى طريق النهضة والتحول والعبور سبيلاً .

لكن يبدو أن المؤسس هو الآخر كان يعاني من ذات الأدواء . وإلا لما كان هذا هو الحال والمنقلب والمصير والمآل – وغالبية الشعب وفي القلب منهم هذا الشباب العجيب، يرددون في زهو وعناد *#شكراً-حمدوك* . لم يثنهم بؤس حال، ولم يلجمهم غلاء أسعار، ولم يفت في عضدهم تشرذم وطن، ولم يقلل من عزيمتهم تفرق وانقسام وإخفاق وفشل .

ومع هذا التأييد المطلق غير المسبوق للرجل من شعب ملأ الدنيا وشغل الناس في ديسمبر ويونيو وأكتوبر – لا يزال المؤسس بعيداً عن مجرد بداية السير في الطريق إلى أحلام هذا الشعب وتطلعاته، وقد بلغ منه الجوع والخوف مبلغاً لا يليق، ونالت منه المعاناة وضنك العيش فأحالت أيامه جحيماً لا يطاق .