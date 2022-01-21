انجازات حكومة الفترة الانتقالية

عدد رئيس مجلس الوزراء السابق الدكتور عبد الله حمدوك في تقرير قدمه إلى مجلس السيادة إنجازات حكومة الفترة الإنتقالية، مستندًا في مرجعية الأداء إلى الوثيقة الدستورية.

لخصها في إيقاف الحرب ومعالجة الأزمة الاقتصادية ومكافحة الفساد وإلغاء القوانين المقيدة للحريات وتعزيز حقوق النساء في كافة المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية بالإضافة إلى وضع برامج لإصلاح أجهزة الدولة والعمل على وضع سياسة خارجية متوازنة تحقق المصالح الوطنية العليا للدولة إلى جانب القيام بدور فاعل في الرعاية والتنمية الاجتماعية.

وتركزت أبرز إنجازات الحكومة الانتقالية حسب التقرير الذي قدمه حمدوك من خلال الخطط الطموحة لتنفيذ برامج الجهاز التنفيذي للدولة وفق إطار عام ومحدد وتم تنفيذها بناء على موجهات وزارة المالية والميزانية العامة المجازة للأعوام ٢٠٢٠-٢٠٢١م حيث التزمت الوزارات بتقديم وتنفيذ برامج تتسق مع الإطار العام لبرنامج الحكومة الانتقالية.

كما تبنت الحكومة الانتقالية منهج التخطيط والتطوير المستمرين بحيث تكاملت جميع خطط الوزارات وفق أهداف محددة متفق عليها وعملت بصورة حقيقية على معالجة القضايا الملحة والتي تؤثر بصورة مباشرة علي المواطن وتسهم في عملية الانتقال والتحول الديمقراطي.

وتأتي أبرز الإنجازات لحكومة الفترة الانتقالية والتي تبلورت في توقيع اتفاقية سلام جوبا في أكتوبر ٢٠٢٠م والبدء في تنفيذ بند الترتيبات الأمنية وتعيين حكام الأقاليم والتوسع في خدمات طب الأسرة والرعاية الصحية الأساسية وتعزيز ثقافة احترام الأديان ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وتطبيع العلاقات المصرفية بين السودان والدول الأخرى ومعالجة قضية الدين الخارجي بما يمكن من استعادة العلاقات مع مؤسسات التمويل الدولية وتنفيذ برنامج إسعافي لتحسين معاش الناس وتعزيز وتقوية الرقابة على انسياب السلع والخدمات للمواطنين -مثل برنامج ثمرات وسلعتي-، إضافة لدعم الموسم الزراعي وقطاع الثروة الحيوانية وإعداد وإجازة قانون ضبط وتنظيم التجارة والأسواق ووضع الأسس والضوابط الصارمة لولاية وزارة المالية على المال العام وتشكيل لجنة قومية للنظر في قضايا المفصولين تعسفيًا خلال العقود الماضية حيث تمت إعادة حوالي ٢٧٣٢٥ مفصولًا وخفض الصرف الحكومي كجزء من التدخلات العاجلة التي تبنتها الحكومة في يونيو ٢٠٢١م.

الملاحظ أن التقرير تم حشده بالإنشاء والكلام الكثير عن إنجازات غير حقيقية، فعهد حمدوك منذ يناير ٢٠١٩م شهد تدهورًا اقتصاديًا كبيرًا تشهد بذلك أرقام إرتفاع التضخم الشهري والتعديل المتكرر للموازنة العامة في كل عام مما يؤكد غياب الرؤية.

أما الحديث عن عودة العمل المصرفي مع الدول والبنوك الخارجية فهو غير صحيح لأن التحويلات لم تتاح للسودان حتى الآن.

أمريكا خدعت الحكومة بالحديث عن قرار رفع العقوبات وعمليًا لا تزال العقوبات سارية وترفض البنوك الدولية التعامل المباشر مع السودان، وبرامج ثمرات وسلعتي فشلا في تخفيف العبء عن المواطن الذي انهكته روشتة البنك الدولي التي طبقتها حكومة حمدوك.

لا توجد إنجازات تحققت في عهد حمدوك بل تدهور مريع في كافة المناحي، على المستوى السياسي شهدت البلاد احتقانًا لا يزال ماثلًا بالإقصاء والتخوين بسبب تعامل حمدوك مع أربعة أحزاب فقط وتجاهله للقوى السياسية الأخرى ما زاد حدة الاحتقان وأدى إلى ماوصلنا إليه الآن.

والإنجاز الوحيد الذي تحقق في ملف السلام كان النصيب الأكبر والترتيب والتخطيط له والتنفيذ من قبل المكون العسكري، حمدوك فشل في إلحاق الحلو بالسلام رغم علاقته الشخصية معه وزيارته له في كاودا.

الإنجازات التي ذكرها حمدوك في تقريره لا تمت إلى الحقيقة بصلة، من الواضح أنه ربما أراد تجميل صورته ليقدم نفسه من جديد في إطار تسوية أممية، وهذا تفسيري لرؤية التقرير الذي قدمه.