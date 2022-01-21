ودستور 2005 دا مالو؟ 

في إحدى الندوات عن الدستور وس وسط يا القانون وبينما كان الخواجة المتحدث الرئيسي يقدم ملاحظاته، تهامس على جانب الندوة أحد الخواجات قائلًا لصديقه (ايه اللخمة بتاعت الدساتير دي، هوالدستوردا شنو، ما عبارة عن قطعة ورق وبس) وضحكا، وهما من دولة القانون فيها فاعل.

وربما تصاب بالذهول إذا سمعت هذا التعليق وأنت متخرج لتوك في الجامعة وتتابع مثل هذه المناشط بكل اهتمام. وقد مرت على السودان دساتير كلها مؤقتة منذ الاستقلال، ودساتير معطلة وفراغات دستورية وما إلى ذلك. لأن أمر الدستور في العالم الفقير يتوقف على من يتصورأنه يمتلك الحكمة دون جميع أهل البلد، مبررًا بذلك استلامه غير الشرعي للسلطة. وفي بلاد أخرى يساند الدستور الأقلية ذات الثراء والنفوذ. وليست الأقلية التي تتصور أنها المعنية بذلك. تلك المهمشة والمستباحة حيواتها.

ورغم كل ذلك فإنك تمتعض من تعليق الخواجة عن عدم أهمية الدستور. لأنك وقبل عقود كنت متأكدًا من قيام المؤتمر الدستوري الذي سينعم الناس بعده بسيادة القانون واحترام الحريات وإنصاف الناس والامتثال به من قبل السلطات التي ستكون مفصولة ويكون القضاء فيها مستقلًا.

والآن وللأسف بدأت ترى أن تعليق الخواجة (داك كان في محله). وتقول دستور شنو كمان والناس قاعدة في رواكيب النزوح وخيم اللجوء. والشباب دمهم سائل في الشوارع؟

ومع ذلك لايمكنك إلا الشعور بالإعجاب بالمشاركات والمشاركين في العدد الكبير من ورش العمل التي كانت تحدث قبل الثورة بصدد الإعداد لمواد حديثة ستدخل في الدستور المقبل (أثناء المؤتمر الدستوري طبعًا) . والإبدع هنا هو المشاركة المكثفة للنساء من العقول القانونية والعلمية ومن الناشطات القانونيات. وينتج هذا العمل الحثيث فقرات جاسرة عن حقوق المرأة وضماناتها.

ولكن تبقى هذه المساهمات المخترقة للتابوهات وغيرها، تبقى مجهودات مبعثرة لم يلتئم شملها فى خيمة واحدة. تمامًا كما يحدث بعد نجاح الثورات، إذ تذهب هذه المجهودات هباء لقلة الإجماع وتجاهل جوارح الدولة العميقة الأكثر يقظة، ودقة وتنظيمًا فهي تحوم فوق رؤوس القيادات الحديثة ذات النوايا الممتازة لتنقض عليها لحظة أن تشتم رائحة التشظي.

وربما لكان من الأفضل أن لو ذهبت كل هذه المجهودات في تدريب القيادات التي ستستلم الانتقال على كيفية وفن الحكم والصبرعلى الاختلاف والمقدرة على تفريغ شحنات انتفاخ الذوات، وترسيخ مفهوم الإجماع. لأن في فترات الهشاشة هذه يكون الدستور هو أول ما يركل لتكتب وثائق توافقية جديدة. وفيما يبدو أن الدساتير وتلك الوثائق كلها تكتب لكي تنتهك. ثم نبدأ فى كتابتها مرات أخرى.(والخلق ضايقي)

ثم ماذا عن دستور2005 وما هو السيء فيه؟ فهو مكتمل وفيه وثيقة للحقوق والحريات ويشبه كثيرًا الدستور الأمريكي. وليست بالضرورة أن ذاك الأمريكي هو كامل الأوصاف. ولكن تحكم به دولة عظمى وهي التي نسعى إلى وساطتها الآن للخروج من هذا العبث.

ولماذا نريد إضاعة الوقت أيضًا في إدخال أجزاء من الاتفاقيات العالمية مثل السيداو وغيرها في الدساتير، علمًا بأن الدساتير تقضي أكثر من نصف عمرها معطلة. وهل يضمن ذلك للنساء إيقاف العنف اللفظي للذكور في مجال العمل، ووسائل النقل العامة وفي الأسرة إلخ.

الانشغال بصناعة الدساتير يهدر ويعطل إنجاز المؤسسات ويشلها عن الالتفات لمعاش الناس بصور مبتكرة. ثم ما هي علاقة الدستور بحياة الناس اليومية وانتهاكات حقوقهم. وبرأيكم متى منعت الدساتير الجيدة جدًا حول العالم اتخاذ قرارات تنتهك حق الإنسان في الحياة قبل كل شيء ؟

وبرأيكم أيضًا ماذا سيقول النازحون إذا عرضنا عليهم الدستور وشرحنا لهم وبصورة مبسطة حقوقهم المكفولة بمقتضاه. أتصور أنهم سيسألونك (أها ومتين حنرجع لقرانا ومزارعنا حسب كلامكم دا؟)

ومن المتوقع أن ترسل الدساتيرقريبًا إلى المتاحف لأن هدف الشعبوية هو القضاء عليها بالفعل لا بالقول، وكذلك سيكون حال الإيمان بالعلوم. ولذلك فلتكن الأولوية هنا لابتكارات تصد هذا المد الداعي للانهيار التام ودق آخر مسمار في نعش ما تبقى من الأخلاق. وربما يكون ذلك أفضل من تمضية الوقت في كتابة الدساتير. ونحن كلنا إيمان بأن السودان غني بتلك العقول المبتكرة. ولربما هناك العديد من الإسهامات المدفونة والممنوع خروجها للنور. فإذا فعلنا هذه فقط، فإننا سوف نفيد ونستفيد.

ولذلك سيكون من الأفضل أيضًا أن تستمر هذه العقول المستنيرة والمبدعة في البحث عن بدائل لمفاهيم الدولة الحديثة وغيرها دون الانعزال عن العالم لأن العولمة تعيش معنا في غرف معاشنا وتربي معنا أطفالنا قيادات المستقبل. والتحدي الحقيقي يكمن فى إيجاد تلك المواءمة.

الثامن عشر من يناير 2022