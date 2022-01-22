حميدتي يصل أديس أبابا

أديس أبابا: السوداني

وصل نائب رئيس مجلس السيادة، قائد قوات الفريق أول محمد حمدان حميدتي، إلى العاصمة الإثيوبية أديس ابابا صباح اليوم، في زيارة رسمية تستغرق يومين.

وكان في استقباله بمطار بولي الدولي، وزير الدفاع الإثيوبي أبراهام بلاي، ومدير المخابرات وعدد من المسؤولين في الحكومة الإثيوبية، إلى جانب طاقم السفارة السودانية بأديس أبابا، في مقدمتهم السفير جمال الشيخ.

وتأتي زيارة حميدتي والوفد المرافق له إلى إثيوبيا لبحث مسار العلاقات الثنائية، وسبل دعمها وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين في المجالات كافة.

ومن المقرر أن يجري الفريق أول حميدتي، محادثات مع عدد من المسؤولين في جمهورية إثيوبيا. بحسب ما أعلنه مجلس السيادة الانتقالي.