إدراج الجيش وقوات الأمن ضمن مشاورات فولكر

الخرطوم : السوداني

أكدت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال الديمقراطي في السودان ” اليونيتامس ” إنها ستواصل الاجتماع في الأسبوع القادم، مع الأحزاب السياسية ولجان المقاومة في دارفور ومجموعات المجتمع المدني، بما في ذلك المجموعات النسائية وعائلات شهداء الاحتجاجات الأخيرة وممثلي تجمع المهنيين والمجموعات الموقعة على اتفاقية جوبا للسلام ، كما سيتمّ إدراج الجيش وقوات الأمن في إطار المشاورات هذا الأسبوع.

و أجرِت البعثة مشاورات مع ممثلين عن الأجندة النسائية وحزب الأمة الوطني وجيش تحرير السودان – المجلس الانتقالي والحزب الاتحادي الديمقراطي واللجنة المركزية لقوى الحرية والتغيير.

وكان فولكر قد عقد اجتماعًا مع وفد من الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بقيادة الحسن الميرغني .

وأكدت “يونيتامس” أنها ستوسع نطاق المشاورات وإشراك المجموعات من جميع ولايات السودان من أجل ضمان أن تكون العملية ملكًا للسودانيين بالفعل.