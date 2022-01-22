كرتي: ندق ناقوس الخطر قبل فوات الأوان والبلاد ليست في حاجة لمزيد من الاشتعال

الخرطوم : السوداني

قال الأمين العام للحركة الإسلامية،علي أحمد كرتي ، إن ما تعانيه البلاد من أزمات وابتلاءات، يتطلب مواقف قوية وإرادة حرة وسرعة في اتخاذ القرارات التي تتعلق بأرواح الناس وحقوقهم التي تكفلها لهم القوانين والأعراف الإنسانية والحقوق الدولية.

وقال كرتي في بيان أمس حول “الحالة الصحية للمحبوسين ظلمًا بسجون النظام” ، إن الحركة الإسلامية ترفض العقاب الجماعي للمعتقلين في هذا الظرف الصحي الحرج الذي تمر به البلاد من تفشي لوباء كورونا وتحمل المسؤولية للسلطات التي تعتقلهم وتلك التي تعطل قيم العدالة الإنسانية وتحجب عنهم حقوقهم في العلاج والدواء ومقابلة الاختصاصيين.

وأشار إلى أن هذا التلكؤ والإهمال حدث من قبل عن عمد حتى فاضت أرواح عدد من منسوبي الحركة.

وأضاف :” هذا ناقوس خطر ندقه قبل فوات الأوان ونذكر بأن أحوال البلاد ليست في حاجة لمزيد من الاشتعال”.