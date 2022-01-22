الإرصاد تتوقع توالي ارتفاع درجات الحرارة

الخرطوم : السوداني

توقعت وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للإرصاد الجوية أن تتوالى درجات الحرارة في الارتفاع بصورة طفيفة بشقيها الصغرى والعظمى فى معظم أنحاء البلاد خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وأشارت في النشرة اليومية لحالة الطقس الصادرة امس إلى أنه من أهم معالم الطقس مرتفع جوي يتمركز فى الصحراء الكبرى، ويمتد ليشمل جميع أنحاء البلاد.

ومن المتوقع أن يسود طقس صافٍ ومشمس فى كل من وادي حلفا، أبوحمد، ودنقلا، وكريمة، وشندي، وكسلا، وحلفا الجديدة، ود مدني، والقضارف، والفاشر وسنار، والأبيض، وكوستي، وأم بنين، وأبو نعامة، والدمازين، والضعين فيما تنشط حركة الرياح فى كل من بورتسودان، وحلايب وشلاتين، وعطبرة، والخرطوم والدويم، والجنينة، والنهود، وكادوقلي، وزالنجي، وبابنوسة وتوقعات أتربة مثارة فى نيالا، ورشاد.